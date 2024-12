Giulia Stabile a Londra fa un nuovo tatuaggio: qual è il significato simbolico della scritta

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile non si è mai fermata da quando ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021: non solo ha continuato a danzare sul palcoscenico del talent in qualità di ballerina professionista, è anche diventata uno dei volti più amati della tv tra la conduzione di Tu Sì Que Vales ed esclusive campagne pubblicitaria. Negli ultimi mesi, però, si era presa una temporanea pausa dal programma che l'ha resa famosa e, fatta eccezione per qualche "comparsata" in videocall, era stata sostituita da altre colleghe note, il motivo? Stava portando avanti un progetto di ballo tutto suo a Londra. Oggi pare che abbia portato a termine questa esperienza e ha voluto celebrarne il successo con un nuovo tatuaggio.

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Non è la prima volta che Giulia Stabile mostra i tatuaggi sui social, anzi, ogni volta che imprime un nuovo disegno indelebile sulla pelle condivide la notizia con i fan, così da raccontarsi davvero a 360 gradi. Tutti i tattoo che ha fatto sono piccoli e dal tratto molto fine, tanto che si notano solo se la ballerina viene inquadrata in primo piano, e nascondono dei profondi significati simbolici, dal nazar portafortuna al fiore coordinato a quello della mamma. Cosa si è tatuata al termine dell'esperienza londinese? La scritta "Don't overthink", che letteralmente significa "Non pensarci troppo".

Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Perché Giulia Stabile si è tatuata la scritta "Non pensarci troppo"

Il nuovo tatuaggio di Giulia non vuole essere solo una sorta di mantra, è anche un chiaro riferimento al progetto che ha portato a termine a Londra, il cui nome è proprio "Don't overthink". Di cosa si tratta? Di una serie di corsi di danza organizzati da lei per ballerini londinesi della nuova generazione. Per quale motivo ha scelto un nome simile? Lo ha spiegato con un estratto dal poema britannico intitolato Chaos che recita: "In inglese diciamo overthinking ma in poesia diciamo: le tempeste nella mia testa hanno rovinato il giardino che custodisce la mia anima". Nella didascalia del post in cui ha rivelato il tattoo Giulia ha poi scritto: "Londra è stato per me un viaggio fondamentale, insieme a tutte le persone che ne hanno fatto parte, che mi hanno aiutato a crescere e in qualche modo, hanno creduto in me. Ho creato Don't overhink pensando a questo". Insomma, la metropoli inglese ha segnato in modo indelebile la carriera di Giulia ed è per questo che vuole portarne per sempre un simbolo sulla pelle.

