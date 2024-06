video suggerito

Il nuovo tatuaggio portafortuna di Giulia Stabile: qual è il significato simbolico del nazar Giulia Stabile è tornata dal tatuatore di fiducia e si è lasciata imprimere un nuovo disegno indelebile sulla pelle: ecco qual è il simbolo portafortuna che ha scelto come tatuaggio.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati più di 3 anni da quando Giulia Stabile ha vinto Amici di Maria De Filippi ma, nonostante ciò, continua a essere tra i volti più amati del talent. È entrata nel cast delle ballerine professioniste e sul palco ha più volte accompagnato i ragazzi dell'ultima edizione, distinguendosi come sempre per bravura e simpatia. Ora che il programma è terminato è spesso in giro per l'Europa tra impegni formativi e festival musicali e si serve regolarmente dei social per documentare la sua normale quotidianità. Dopo aver lanciato alcuni degli accessori must dell'estate, ovvero le espadrillas con la zeppa e la bandana, ha pensato bene di tornare a fare visita al tatuatore di fiducia: ecco cosa si è fatta imprimere sulla pelle.

Giulia Stabile torna dal tatuatore

Giulia Stabile ha diversi tatuaggi micro sparsi sul corpo e gran parte di loro sono stati realizzati da Claudio Cellarosi, il tatuatore romano a cui spesso si è affidata quando torna nella Capitale (è stato lui, ad esempio, a farle il cuoricino rosso sulla mano). Nelle ultime ore è stato proprio quest'ultimo a rivelare la nuova creazione impressa sulla pelle della ballerina: nella parte interna del braccio, per la precisione poco sotto al gomito, si è fatta disegnare una serie di cerchi concentrici sui toni del blu e dell'azzurro. I più attenti avranno sicuramente riconosciuto il simbolo portafortuna, ovvero il nazar di origini arabe, meglio noto in Italia come l'occhio di Allah.

Giulia Stabile dal tatuatore

Perché Giulia si è fatta tatuare il nazar

Cos'è il nazar? In italiano viene chiamato l'occhio di Allah ed è un amuleto a forma di occhio stilizzato capace di offrire protezione sia dal malocchio che dai complimenti che celano invidia. La parola deriva dall'arabo e letteralmente significa "vista", "sorveglianza", "attenzione", come se l'occhio riuscisse a "guardare le spalle" di chi lo porta indosso. Giulia, che da sempre si tatua disegni dal profondo significato simbolico, ultimo tra tutti la scritta "Amore" all'interno del braccio, questa volta ha optato per un piccolo portafortuna: il tattoo riuscirà ad avere l'effetto sperato? L'unica cosa certa è che è così piccolo da poter tranquillamente passare inosservato.

Il nuovo micro tattoo a forma di nazar