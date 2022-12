Giulia Salemi con la pelliccia colorata: il look della Vigilia è caldo e trendy Look della Vigilia caldo, ma trendy per Giulia Salemi: si è fatta conquistare dalla moda del momento, ossia la pelliccia.

A cura di Giusy Dente

Cappelli, stivali, cappotti, borse: dopo aver affollato le passerelle, ora l'abbigliamento e gli accessori "pelosi" sono i protagonisti anche dei look invernali delle celebrities. La pelliccia eco ha conquistatio il guardaroba invernale 2023 delle star: sono i capi furry la tendenza del momento, perfetti per la stagione più fredda. Se ne è lasciata conquistare anche Giulia Salemi.

La tendenza del momento è a effetto peluche

La moda Autunno/Inverno 2022-23 ha eletto il furry come tendenza must have per affrontare il freddo e le basse temperature con stile. L'eco pelliccia è perfetta, se si vuole stare al caldo ma al tempo stesso proporre un outfit trendy, che sia colorato o nude, total black o total white. Gucci, Dolce&Gabbana, Blumarine, Ermanno Scervino, MSGM, Miu Miu: sono tante le Maison che nelle loro collezioni hanno proposto accessori e abbigliamento morbido e "peloso".

Tra i più gettonati c'è senza dubbio il cappello da pescatore di pelliccia scelto da Chiara Ferragni, Mahmood, Aurora Ramazzotti. Ma la più gettonata tra le celebrities è la pelliccia, da quella bicolor di Michelle Hunzicher a quella in versione maxi di Chiara Ferragni. E c'è anche chi, come Alba Parietti, l'ha indossata abbinandola solo alla lingerie.

Leggi anche Giulia Salemi torna al GF Vip 2020 con il look trendy, la pancia scoperta e le scarpe di lusso

Giulia Salemi, trendy e al caldo con la pelliccia

Per stare al caldo ma essere al tempo stesso trendy e alla moda, ha scelto l'eco pelliccia anche Giulia Salemi, sempre al passo con le tendenze. Il suo modello è firmato Vivetta, brand che ha scelto anche per una puntata del GF Vip (un abitino con un ricamo particolare). Stavolta l'outfit non ha a che fare con le telecamere, ma è per la quotidianità della showgirl.

in foto: occhiali Saint Laurent

Ha inserito la pelliccia verde in un look casual, composto da maglioncino dello stesso colore e jeans chiari, con borsa nera. Ha completato il look con un paio di occhiali da sole cat-eye griffati. Sono di Saint Laurent e hanno la montatura sottile e allungata, con la firma sulle aste. Costano 285 euro sul sito ufficiale della Maison.