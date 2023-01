Giulia Salemi al GF Vip brilla con le paillettes color bronzo: il mini abito costa quasi mille euro Giulia Salemi è la rivelazione fashion del GF Vip 7. Per la settima puntata ha scelto un adorabile abito color bronzo, un modello scintillante tempestato di paillettes: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la 29esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua settima edizione che continua a tenere gli spettatori incollati alla tv dopo anni di successi. A presentarlo c'è ancora una volta Alfonso Signorini che, oltre alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha voluto al suo fianco anche una figura tutta nuova: l'esperta social. A ricoprire il ruolo in modo impeccabile è Giulia Salemi, che settimana dopo settimana riesce sempre a sorprendere il pubblico con il suo animo fashion. Dopo l'abito bianco "strappato" dello scorso lunedì, questa volta ha puntato su un super scintillante color bronzo.

Giulia Salemi col minidress di paillettes

Se inizialmente Giulia Salemi puntava tutto su uno stile dark fatto di catsuit aderentissime e lunghe e sinuose sirene, da qualche settimana a questa parte sembra aver cambiato radicalmente registro. Dopo l'abito con la scollatura gioiello e il maxi spacco, pare essersi lasciata alle spalle il total black e nella puntata 29 del GF Vip 7 ha deciso di "brillare" con un look all'insegna degli scintillii. Ha indossato un minidress firmato Les_Phemmes, un modello tempestato di paillettes color bronzo con lo scollo all'americana e la silhouette aderente che fascia le forme. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 945 euro.

Minidress Les_Phemmes

Giulia Salemi con i sandali di cristalli

A completare l'outfit di Giulia Salemi non sono mancati ulteriori dettagli scintillanti e coordinati. Innanzitutto ha sfoggiato un paio di sandali gold col tacco a spillo ricoperti di cristalli e, come se non bastasse, ha abbinato manicure e pedicure al colore dell'abito, ovvero il marrone che va nel bronzo. Capelli sciolti e lisci portati con la fila laterale, make-up in tinta con effetto smokey ed eye-liner marcato: la Salemi ha dimostrato ancora una volta di essere la regina fashion del programma. Nelle prossime puntate cambierà ancora una volta stile?