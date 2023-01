Giulia Salemi al GF Vip cambia stile: abito bianco “strappato” e maxi zeppe per la puntata 28 Giulia Salemi ha cambiato niente per la puntata 28 del GF Vip. Niente più look da dark lady, questa volta ha scelto un minidress bianco “strappato”, abbinandolo a un paio di maxi zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, lunedì 16 gennaio, è andata in onda la 28esima puntata del Grande Fratello Vip e le sorprese sono state moltissime, dal ritorno di Antonino Spinalbese al triangolo che si è venuto a formare tra Oriana, Luca e Daniele. Al di là dei concorrenti chiusi all'interno della casa, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Giulia Salemi, l'esperta social che Alfonso Signorini ha voluto fortemente al suo fianco in questa edizione della trasmissione. Se solitamente ha puntato sempre su outfit in pieno stile dark lady, ora ha cambiato radicalmente stile: ecco chi ha firmato il suo minidress "strappato" e le sue scarpe con la zeppa maxi.

Il minidress bianco di Giulia Salemi

L'avevamo lasciato con il vestito gioiello total black con maxi spacco nella scorsa puntata, ora ritroviamo Giulia Salemi sul palco di Canale 5 in una versione rinnovata. Ieri sera ha puntato sul bianco, apparendo luminosa e raggiante con un minidress firmato Oh Carla. Si tratta di un esclusivo modello made-to-order che a primo impatto sembra essere "strappato", in verità è stato cucito a mano con un tessuto molto delicato decorato con imbottiture e perline. Ha la scollatura monospalla, un maxi taglio cut-out sul fianco e la minigonna dal taglio irregolare. Sul sito ufficiale del brand non è in vendita, è possibile ordinarlo (anche se in alcuni casi si tratta di pezzi unici).

Abito Carla Oh

Giulia Salemi segue il trend delle zeppe maxi

Per completare il tutto la Salemi ha scelto degli accessori coordinati dal mood iper romantico: un paio di orecchini in pvc bianco a forma di cuore di Dans Les Rues. A fare la differenza, però, sono state le scarpe. Niente tacchi a spillo, l'influencer ha preferito seguire il trend delle maxi zeppe con un paio di décolleté con tacco over e plateau, per la precisione un modello nero firmato Le Silla. Capelli sciolti con delle adorabili beach waves dall'effetto naturale, eye-liner marcato che ha messo in risalto gli occhi e sorriso smagliante: Giulia è la vera rivelazione fashion di questa edizione del GF Vip e lo dimostra puntata dopo puntata con i suoi outfit all'insegna del glamour.