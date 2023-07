Gisele Bundchen, compleanno in tuta e giacca a vento: festeggia con la gemella in versione trekking Primo compleanno da single per Gisele Bundchen: la top model è partita per un viaggio in famiglia nella natura, dove si è rilassata con look pratici e sportivi.

A cura di Beatrice Manca

Come festeggia il compleanno una top model? Gisele Bündchen, che ha appena compiuto 43 anni, ha rinunciato a grandi party, abiti da sera e discoteche. Al contrario, si è ritagliata una vacanza in montagna all'insegna del relax portando con sé la figlia e la sua… sorella gemella! Dopo la fine del matrimonio con Tom Brady e l'addio alle passerelle, la top model ha deciso di passare un compleanno in famiglia, immersa nella natura, sfoggiando il perfetto look da trekking!

Il primo compleanno da single di Gisele Bundchen

Gisele Bündchen è entrata in una nuova fase della sua vita: dopo una storia d'amore durata 13 anni si è separata da Tom Brady, da cui ha avuto due figli, Vivian e Benjamin. Una separazione che lei stessa ha definito "la morte di un sogno". Ora però è pronta a voltare pagina, circondandosi dell'affetto delle persone più care. Insieme alla gemella Patricia è partita per un viaggio in Sudamerica, dov'è inverno, portandosi le loro figlie. Nel carosello di foto condivise su Instagram vediamo le quattro donne insieme mentre ammirano il panorama: i capelli biondi e gli occhi chiari sono nel dna di famiglia. La somiglianza che ha colpito più i fan, però, non è quella con la gemella, ma tra Gisele e la figlia Vivian, biondissima e con occhi profondi come quelli della madre.

Gisele Bundchen con la gemella Patricia e le figlie

Gisele Bundchen festeggia il compleanno in tuta

Per la sua vacanza in montagna, Gisele Bündchen ha lasciato a casa tacchi a spillo e abiti glamour, preferendo la comodità dell'abbigliamento tecnico: giacche imbottite, pantaloni impermeabili, pile e cappellini di lana. Ma anche in questo caso dimostra di conoscere perfettamente le tendenze: i suoi look sono il perfetto compendio del Gorpcore, la tendenza hiking che ci farà compagnia anche il prossimo autunno. Lo scatto più tenero? Abbracciata alla figlia con la tuta da ginnastica, le sneakers e una giacca di jeans. E comunque impeccabile!