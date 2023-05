Giornate dei castelli: le mete da favola da esplorare nel weekend Cercate un’idea originale per questo weekend? Arriva l’occasione perfetta per esplorare castelli e fortezze in tutta Italia, custodi di storie secolari.

A cura di Beatrice Manca

Il castello di Santa Severa

Se avete mai sognato di vivere in una fiaba e volete sentirvi principi o principesse per un giorno, la vostra occasione è arrivata. Nel weekend del 13 e 14 maggio, oltre trenta castelli e palazzi apriranno le porte al pubblico in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli: come partecipare e la mappa dei luoghi da vedere da Nord a Sud.

Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli

Questo weekend torna l'appuntamento organizzato dall'Istituto Italiano Castelli, onlus fondata da Piero Gazzola nel 1964 per la tutela del grande patrimonio castellano del nostro Paese. Il 13 e il 14 maggio l'Istituto apre e gratuitamente 37 siti tra castelli, cinte murarie, palazzi fortificati sparsi in 19 regioni italiane. Un'occasione unica, visto che molte delle strutture coinvolte di solito sono chiuse al pubblico. Un'ottima idea, tra l'altro, per fare un regalo nella giornata della Festa della Mamma. Quest'anno l'appuntamento, arrivato alla XXIVesima edizione, raddoppia: le Giornate dei Castelli tornano il 16, 17, 23 settembre 2023.

Castel Sant’Angelo

I castelli aperti al pubblico a maggio

Da Nord a Sud sono tantissimi i luoghi da visitare questo weekend. Tra le mete da cerchiare sulla cartina c'è sicuramente Castel Sant'Angelo, la fortezza nel cuore di Roma, o il Borgo Fortificato di Monte del Lago, in provincia di Perugia. In Lombardia aprono le porte il Castello di Brescia e il Castello di San Vigilio a Bergamo, mentre in Veneto si può approfittare dell'occasione per esplorare i Castelli di Mestre. Il tour dei castelli prosegue fino alla Puglia, con il suggestivo Castello Marchione a Conversano, e alle Isole, con il Castello di Medusa a Samugheo in Sardegna e il Castello di Serravalle a Mineo in Sicilia. L'elenco completo è sul sito dell'Istituto Italiano dei Castelli.