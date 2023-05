Un regalo originale per la Festa della Mamma? Le esperienze più belle da fare insieme Regalo last minute per la festa della mamma? Se cercate un’idea originale, puntate su un’esperienza da fare in due: dal trekking alle degustazioni, dalla spa a un passeggiata tra i fiori.

A cura di Beatrice Manca

La Festa della Mamma è dietro l'angolo (quest'anno si festeggia il 14 maggio, ma non è sempre stato così) e nei negozi online fioccano le offerte dedicate alla ricorrenza, specialmente per quando riguarda moda e bellezza. Se però cercate un'idea originale per un regalo last minute, puntate su un'esperienza da fare insieme: un momento speciale da ricordare, che si tratti di un po' di meritato relax alla spa, di una degustazione di vini o di una passeggiata in un giardino fiorito.

1. Visitare una mostra insieme

Se avete una mamma appassionata d'arte niente di meglio che un pomeriggio in giro per gallerie o musei. Il calendario in questa stagione è ricco di eventi: a Milano, tra le tante proposte, è d'obbligo un giro a Palazzo Reale per perdersi tra le magnifiche illusioni di Leandro Erlich o per conoscere il genio della fotografia Helmut Newton. Napoli celebra Picasso al Museo archeologico nazionale, mentre a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, è in corso la mostra Vita Dulcis ideata da Azienda Speciale Palaexpo, Museo Nazionale Romano e Studio Vezzoli.

2. Il trekking sotto le cascate

Se siete una famiglia di amanti della natura, organizzate un'escursione approfittando delle belle giornate di maggio: una perla da scoprire è la cascata di Parcines, in Val Venosta, che garantisce aria cristallina e una vista mozzafiato. I camminatori esperti possono tentare anche il Sentiero dei Briganti (o una delle sue tappe più semplici), tra Lazio e Abruzzo.

Leggi anche 10 idee regalo originali per la prima Festa del papà

Cascata Parcines

3. Una coccola alla spa

Tutti meritano una giornata di meritato riposo, in particolare le mamme. Tra le destinazioni da segnare sulla mappa c'è il parco termale di Bormio, in provincia di Sondrio, o le terme di Saturnia in provincia di Grosseto. Villa Eden a Merano, invece, che offre pacchetti detox e antiage.

Villa Eden

4. Ammirare la fioritura dei glicini

Un mazzo di fiori è sempre un bel pensiero, ma per fare le cose in grande perché non organizzare una gita per ammirare i glicini in fiore? Chi vive in Toscana può approfittare del celebre pergolato di Villa Bardini, mentre nel Lazio merita una visita il Giardino di Ninfa, in provincia di Latina, dove perdersi tra specchi d'acqua, collinette erbose e fiori.

Il glicine di Villa Bardini

5. Passeggiare in un giardino di rose

Se volete vivere una giornata in stile Bridgerton niente di meglio che una passeggiata a Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno) a due passi dal Lago Maggiore. Tra i suoi bellissimi giardini si può ammirare la ricca collezione di rose: ben 500 varietà, che in questo periodo regalano una magnifica fioritura.

Villa Della Porta Bozzolo, foto dal sito del FAI

6. Una degustazione di vini

Al posto della classica cena in un ristorante elegante, stupite le vostre mamme (o una persona cara) con una degustazione di vini. Tra le mete da segnare c'è il Franciacorta, in Lombardia, dove è possibile organizzare tour delle cantine e pic-nic, o nella regione del Canavese, in Piemonte.

7. Una giornata in difesa delle api

Se volete passare una giornata davvero originale con la mamma e al tempo stesso impegnarvi per la salvaguardia dell'ambiente, le date da segnare sul calendario sono 20 e 22 maggio: in occasione delle Giornate mondiali delle api e della biodiversità si celebra il progetto CittaslowBee, in cui diverse città della rete CittàSlow promuovono progetti per difendere le api, una specie sempre più a rischio. Sul sito la mappa completa dei comuni coinvolti.