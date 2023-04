Chiara Ferragni a Roma tra le statue: tutte le star alla mostra Vita Dulcis A Roma è stata inaugurata la mostra “Vita Dulcis: Paura e Desiderio nell’Impero Romano”. da Mahmood a Jasmine Trinca, le foto delle star all’evento.

A cura di Beatrice Manca

Mentre a Milano ferve il Fuorisalone 2023, con il suo fitto calendario di eventi design e moda, molte star si sono spostate a Roma per la mostra Vita Dulcis dell'artista Francesco Vezzoli. Oltre alla stilista Miuccia Prada e al cantante Mahmood, non poteva mancare certo Chiara Ferragni, grande amica dell'artista bresciano che ha lavorato in passato sia con lei che con Fedez. Per l'occasione è apparsa elegantissima in nero, con preziosi gioielli art decò.

La mostra Dulcis Vita a Palazzo delle Esposizioni

La mostra Vita Dulcis a Roma

Se Roma è la Citta Eterna per eccellenza è perché la sua mappa racchiude tante città quanto sono le epoche storiche che ha vissuto: l'Antica Roma, la Roma dell'Impero, la Roma dei Papi, la città barocca, la Hollywood sul Tevere… Francesco Vezzoli mette in dialogo i fasti dell'impero romano e l'arte classica con simbologie contemporanee e l'immaginario collettivo, avvicinando i reperti classici allo spettatore in una nuova cornice di senso.

Vita Dulcis al Palazzo delle Esposizioni

Del resto Vezzoli ha fatto della contaminazione tra icone antiche e moderne la sua cifra distintiva: tra le sue opere più ‘pop' c'è il ritratto di Chiara Ferragni come una Madonna col bambino. Due anni fa Vezzoli ha anche firmato la copertina di Mille, il singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, ritratti come le Tre Grazie. La mostra "Vita Dulcis, paura e desiderio nell’Impero Romano"a cura di Francesco Vezzoli e Stéphane Verger, è visitabile al Palazzo delle Esposizioni dal 22 aprile al 27 agosto 2023.

Baz Luhrmann, Chiara Ferragni e Francesco Vezzoli

Da Emma a Mahmood, le star alla mostra Vita Dulcis

Il cocktail party inaugurale della mostra Vita Dulcis è stato una parata di stelle. Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso da vera diva, con un completo coordinato nero Prada composto da gonna longuette e crop top a maniche lunghe. La semplicità del look faceva risaltare i preziosi gioielli art decò, dalla spilla appuntata sul petto agli orecchini di smeraldi. Si tratta di gioielli vintage della Maison milanese, risalenti addirittura al 1940.

Chiara Ferragni in Prada

La regina delle influencer era in ottima compagnia: all'evento erano presenti anche il regista Baz Luhrmann, l'attrice Jasmine Trinca – super chic con camicia e gonna longuette – e Mahmood, che per l'evento ha scelto l'eleganza di un completo nero con camicia sbottonata. Tra gli ospiti vip anche Emma Marrone, Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari.

Mahmood in Prada

Tra gli ospiti vip della cena organizzata da Prada anche Emma Marrone, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari e Anna Foglietta, regina d'eleganza in tailleur pantalone. Appassionati d'arte e di design di tutta Italia, unitevi: tra il Fuorisalone a Milano e le grandi mostre a Roma, questo weekend avete l'imbarazzo della scelta!