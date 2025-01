Giorgia e la chirurgia estetica: “Dico no alle punturine, si può vivere senza essere tutta tirata”

video suggerito

"Non avere più una faccia da 20enne in un'epoca in cui la faccia conta mi fa sentire un esempio per altre donne" ha detto la cantante, in gara a Sanremo 2025.

A cura di Giusy Dente

Giorgia a Sanremo 2024

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2025. I pronostici parlano chiaro: Giorgia è una delle favorite alla vittoria. La cantante con la gara canora ha un legame profondissimo: è la kermesse che ha dato avvio alla sua splendida carriera. È l'evento a cui sono legati tanti ricordi, tante emozioni, tante soddisfazioni: è salita anche in veste di co-conduttrice. Quest'anno si esibirà sul palco dell'Ariston col brano La cura per me, una canzone scritta da Blanco. È una canzone complessa, che metterà in vista tutte le sue doti vocali e interpretative. Intervistata da Corriere della Sera ha spiegato che il titolo fa riferimento proprio a quella cura che va cercata dentro di sé, anche se è più semplice a dirsi che a farsi.

Giorgia dice no alla chirurgia estetica

Giorgia è salita per la prima volta sul palco dell'Ariston giovanissima: il Festival di Sanremo ha segnato i suoi inizi. Prima il 1993, a Sanremo Giovani; poi il 1994 con E poi nelle Nuove Proposte e l'anno successivo la vittoria tra i Campioni con Come saprei. Aveva 24 anni, quando ha trionfato. Quella ragazzina in questi anni ha dimostrato tanto, diventando una voce conosciuta in tutto il mondo, fonte di grande orgoglio per l'Italia. Ma si è cimentata anche in altro, non successo: il doppiaggio, la conduzione.

Giorgia

Sentimentalmente, dal 2004 è legata al ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo. Hanno un figlio, Samuel, nato nel 2010. Tra di loro c'è una grande differenza d'età, che all'inizio ha vissuto come un ostacolo, invece il sentimento che li unisce si è rivelato più forte di un numero. Lui è più giovane di nove anni.

Giorgia

Ma Giorgia non ha paura del passare del tempo: non ne teme gli effetti, né sulla sua relazione né sul suo corpo. Di certo, si prende molta cura di sé, soprattutto attraverso lo sport, passione che condivide col compagno. Non ha ceduto alla chirurgia estetica, che su di lei fa ben poca presa. Lo ha confermato proprio a Corriere della Sera, dichiarando fermamente:

Dico no alle punturine in viso. Casca tutto, ma si può vivere senza essere tutta tirata. Non avere più una faccia da ventenne in un'epoca in cui la faccia conta mi fa sentire un esempio per le altre donne.