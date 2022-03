Gigi Hadid lancia il total look a fiori per la primavera (e il make-up è coordinato) Gigi Hadid è tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week e non solo perché sfila per le Maison più famose. Nel tempo libero si lascia immortalare tra le strade francesi e ne approfitta per sfoggiare i suoi look più glamour. Di recente, ad esempio, ha proposto l’outfit da imitare assolutamente in primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23, sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni e le star che sono volate nella capitale francese per partecipare alle sfilate, da Chiara Ferragni a Demi Moore. Gigi Hadid è tra le top più ambite dalle griffe, ha calcato il catwalk di grandi nomi come Isabel Marant e Coperni, incantando il pubblico con la sua bellezza. Nel tempo libero non esita a lasciarsi vedere tra le strade francesi, cogliendo l'occasione per lanciare mode e trend originali. Nelle ultime ore, ad esempio, ha proposto il look must-have della primavera con outfit fiorato e make-up coordinato.

Gigi Hadid con jumpsuit e trench coordinati

Gigi Hadid è stata paparazzata tra le strade di Parigi tra una sfilata e l'altra, apparendo più glamour che mai. Ha puntato tutto sulla stampa floreale, un vero e proprio must-have della primavera, abbinando jumpsuit e maxi cappotto della stessa fantasia. Il look è della collezione Primavera/Estate 2022 di Lanvin ed è caratterizzato da una tutina "seconda pelle" con pantaloni aderenti e bustier strutturato e un trench coordinato, tutto a fondo bianco ma decorato con delle mini margherite all-over sui toni del giallo e del nero. Per completare il tutto la top ha scelto un paio di décolleté neri col tacco e una cascata di collane di diamanti firmate Messika che hanno illuminato la scollatura.

Il make-up della primavera è all'insegna dei colori

Ad aggiungere un tocco di classe all'insegna delle tinte solari e luminose è stato il make-up. Niente cristalli sul viso o glitter sulle palpebre, Gigi ha abbinato il trucco ai toni dell'outfit. Ha infatti sfoggiato un ombretto giallo-aranciato sulla parte interna degli occhi, il tutto esaltato da una linea di eye-liner total black. Non è mancata la tinta labbra color nude e un tocco di blush sulle guance. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, dando vita a un effetto "finto spettinato" molto fashion. A quanto pare per essere glamour durante la prossima primavera non bisognerà avere paura di osare con i colori: il trucco abbinato al look riuscirà a diventare il must di stagione?