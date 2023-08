Gianluca Vacchi festeggia il compleanno: spegne le candeline con la compagna, poi party in discoteca Gianluca Vacchi ha festeggiato 56 anni: prima ha spento le candeline con la compagna e gli amici, poi si è dedicato a un dj-set in discoteca.

A cura di Giusy Dente

È soprannominato Mr. Enjoy e di certo non è un caso! Gianluca Vacchi ha fatto del divertimento la sua filosofia di vita. Tutti lo conoscono per lo stile di vita lussuoso, per i balletti sui social: e benché conservi sempre l'energia e la vitalità di un ragazzino, la carta d'identità da oggi segna per lui un anno in più. L'imprenditore ha compiuto 56 anni e li ha festeggiati prima con le persone care e poi trasferendosi in discoteca dove era atteso come ospite.

Gianluca Vacchi torna a Marbella

Marbella è una delle mete preferite di Gianluca Vacchi, una città che frequenta da diverso tempo per lavoro e per piacere. Ora si trova lì con la famiglia: c'è la compagna Sharon Fonseca e ovviamente loro figlia, la piccola Blu Jerusalema. L'imprenditore è giunto sulla Costa del Sol (Andalusia meridionale) col suo jet privato, accompagnato da tutto il suo entourage. Marbella, infatti, non è solo meta di vacanza per lui, ma anche luogo di lavoro. Proprio nel giorno del suo compleanno, è stato ospite di una discoteca per un dj-set.

Come ha festeggiato il compleanno Gianluca Vacchi

La giornata è iniziata con la dolce dedica di Sharon Fonseca, che sui social ha condiviso un messaggio di auguri per il compagno, definendolo il migliore possibile. La giornata è proseguita con un party intimo per pochi amici, che hanno condiviso sui social il fatidico e immancabile momento dello spegnimento delle candeline.

Leggi anche Sharon Fonseca neomamma trendy, la compagna di Gianluca Vacchi che ama le griffe

L'anno scorso l'imprenditore aveva festeggiato con gli amici a bordo di uno yacht per poi proseguire la serata in discoteca. Anche stavolta dopo il party intimo con la compagna e gli amici, il festeggiato si è dedicato a ciò che ama di più: la musica. Si è esibito al club Momento di Marbella: in consolle ha intrattenuto i presenti per ore a suon di musica, facendo ballare tutti.