Georgina Rodriguez vestita di banconote: look da 300 mila euro con una delle borse più care al mondo Total look Vetements e Birkin di Hermés: è il nuovo sofisticato outfit di Georgina Rodriguez e ha un valore da capogiro.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez coi suoi outfit di lusso riesce sempre a stupire fan e follower, ad ammaliarli col suo stile glamour. La compagna di Cristiano Ronaldo ama gli accessori griffati,. i gioielli preziosi, i capi di abbigliamento delle Case di moda del momento: non bada a spese quando si tratta di look. Anche per un giro alle slot machine di Las Vegas, non ha potuto fare a meno di sfoggiare qualcosa di unico e originale.

Georgina Rodriguez vestita di banconote

Il nuovo griffatissimo look di Georgina Rodriguez è firmato Vetements, brand di lusso fondato nel 2014 dal georgiano Demna Gvasalia (direttore artistico di Balenciaga) e da suo fratello Guram. La creazione della Maison ha una stampa originale: riproduce la banconota da un dollaro. Il vestito ha un design a portafoglio, silhouette molto aderente, maniche lunghe dai guanti incorporati e scollo a v. Costa 2390 euro.

in foto: abito Vetements

La modella l'ha abbinato a un paio di stivali della stessa Casa di moda, con tacco alto e punta quadrata, anche questi con stampa Million Dollar. Costano 1350 euro e sono un must have del brand, oltre che un modello di tendenza, tra i più gettonati per l'Autunno/Inverno 2022-23.

in foto: stivali Vetements

Quanto costa la borsa di Hermés

Le borse di Hermés sono la passione di Georgina Rodriguez, che ne possiede una vera e propria collezione, di ogni colore e materiale. Le Birkin sono senza dubbio le sue preferite: sono le più costose e più pregiate della Maison, veri e propri oggetti del desiderio. Sono un mjust have per celebrities e influencer, anche perché sono un simbolo di ricchezza ed esclusività. Fa parte dello sconfinato guardaroba di Georgina Rodriguez il modello in pelle di coccodrillo arancione: costa quasi 40mila euro e la possiede identica anche Chiara Ferragni. La modella ne possiede anche una variante nera da 50 mila euro, perfetta per ogni tipo di abbinamento e occasione.

Tra le new entry c'è poi la Birkin fucsia, decisamente glamour e trendy, venduta online fino a 65 mila euro. La 28enne ha completato il total look Vetements con una Birkin Bag della versione Nilo Crocodile davvero esclusiva, di cui esistono pochissimi pezzi: è realizzata in un rarissimo pellame di coccodrillo albino e impreziosita da 245 diamanti sulla chiusura. Ha un prezzo da capogiro. Basti pensare che nel 2016 un modello identico è stato venduto all'asta da Christie's per circa 300 mila euro.