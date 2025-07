Francesca Michielin vince il Premio Lunezia: “Di bordeaux vestita ma dentro una strega cattiva”

Francesca Michielin è inarrestabile in questo periodo: ritrovata la serenità e la motivazione dopo un periodo difficile, la cantante sia pronta a nuove sfide professionali e per tutto ciò che la vita ha in serbo per lei. Critiche sterili e commenti cattivi sembra non abbiano alcun effetto su di lei, che oggi è capace di fronteggiare gli haters senza farsi scalfire: ha smesso di assecondare gli altri, oggi vuole essere pienamente se stessa, libera di esprimersi e senza condizionamenti. Per l'artista è arrivato un nuovo riconoscimento, che ha ritirato orgogliosa con un look dark.

Il look dark di Francesca Michielin

Il Premio Lunezia premia da 30 anni il meglio della musica italiana, sia gli artisti più amati che i brani maggiormente di valore del panorama artistico nazionale. Quest'anno il Premio Lunezia Pop d’Autore 2025 è stato assegnato a Francesca Michielin per la canzone Francesca. È un brano a cui la cantante è molto legata perché è lì che ha raccontato la sua crescita, la maturazione che l'ha portata a essere chi è oggi: una donna e un'artista nuova. È una sorta di "manifesto" in cui finalmente abbandona il proposito autodistruttivo di piacere a tutti i costi gli altri, in nome di una vera autenticità, di una piena comprensione di sé, per sentirsi finalmente bene, a proprio agio, nel posto giusto. Tra il dover essere, l'apparire e l'essere, lei ha scelto l'essere e questo le ha permesso di stare meglio nel proprio corpo e di ritrovare la gioia di fare musica.

Anche per questo ha imparato a fregarsene dei giudizi negativi. Il recente body shaming più che abbatterla le ha dato l'occasione di ribadire la propria forza, mettendola al servizio dei più fragili. Ha invitato i leoni da tastiera a riflettere, prima di fare certi commenti, perché chi ha le spalle meno larghe delle sue potrebbero soffrire molto per certe parole crudeli legate all'aspetto fisico. Nella serata di premiazione che l'ha vista primeggiare, Francesca Michielin ha scelto un look dark: un tubino lungo aderente in pelle con scollatura a V e spalline sottili color vinaccia. L'outfit dark le he dato l'ispirazione per cambiare il testo della canzone Francesca, quella che le è valsa il premio. Nel brano, infatti, in cui dice "Francesca è impazzita" c'è anche un verso recita: "Di rose vestita ma dentro una strega cattiva". Per l'occasione la frase è diventata: "Di bordeaux vestita".