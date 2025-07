Francesca Michielin risponde agli haters: “Buona settimana dalle mie coscione”

Francesca Michielin nel tempo è riuscita a sviluppare la maturità necessaria per non farsi abbattere dagli haters. Ha trovato sicurezza in se stessa e si è armata contro chi getta fango addosso alle persone gratuitamente, per il gusto di ferirle. Oggi si sente serena, in pace col proprio corpo, ma la strada verso l'accettazione è stata lunga. È riuscita a slegare la sua felicità dall'opinione altrui. Se un tempo era, come si è definita lei stessa nel podcast Non lo faccio x moda, "un soldatino che faceva le cose che gli altri si aspettavano facessi", oggi invece sente di non dover assecondare a tutti i costi gli altri. Non deve necessariamente aderire a degli stereotipi o rispettare dei canoni estetici. Certo, non è facile in una società così legata al culto della bellezza e della magrezza: soprattutto sui social l'immagine è tutto. Lei si è spesso sentita rivolgere critiche, giudizi o vere e proprie offese per il suo aspetto. Ci ha scherzato sopra, in un video condiviso su TikTok.

L'inno alla libertà di Francesca Michielin

La filosofia di vita della cantante si condensa in poche semplicissime parole, che ha scritto allegando su TikTok una breve clip. È un modo di dire che la rappresenta molto: "Vivi e lascia vivere". Lei è uno spirito libero, una giovane donna che sulla propria pelle ha scoperto quanto i giudizi esterni possano ferire, ma quanto siano al tempo stesso molto sterili e vuoti. Ci è arrivata dopo aver passato un brutto periodo, dovuto a problemi di salute.

Un anno fa ha subito l'asportazione di un rene a causa di una nefrectomia e il post operatorio si è rivelato difficile. La sua paura principale era quella di non essere più in grado di esibirsi, quella di non riconoscersi più nel proprio corpo. Vederlo cambiare è stato una sfida e ancora porta i segni dell'intervento. Ma quelle cicatrici raccontano parte del suo vissuto, parte di chi è.. "Ho dei difetti, ma va tutto bene perché sono parte di me" ha detto a Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda.

Anche il fatto di non essere "magra come una volta" non le crea problemi. Paradossalmente, però, sembra sia un problema per gli altri! A volte le fanno notare che il suo abbigliamento non va bene, che il suo corpo non va bene: ma lei è andata oltre. Su TikTok, mostrando alcuni dei commenti che quotidianamente riceve, ha sottolineato di voler solo vivere la propria vita in libertà. E ha mostrato le "coscione" che a qualcuno proprio non vanno giù a quanto pare, ma che molto semplicemente le capita di scoprire, come qualunque altra persona, solo per questioni di comodità. Non per esibizionismo o perché non abbia altro di cui parlare.

Francesca Michielin e il body shaming

La cantante oggi sa gestire il body shaming ed è abituata a certi insulti, ma sa benissimo che non per tutti è così: le ragazze giovani sicuramente avvertono più forte la pressione sociale e non hanno gli strumenti per difendersi dall'odio gratuito, così come le persone più fragili. Per questo su X ha ribadito quanto certi commenti sull'aspetto fisico siano pericolosi, quanto possano davvero fare male. "La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andate a fancu*0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)" ha scritto una volta per tutte.