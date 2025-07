Francesca Michielin risponde in veneto agli insulti sul fisico: il significato della T-shirt

A volte una T-shirt può essere la migliore risposta. Dopo essersi esposta su X in merito al tema del body shaming, Francesca Michielin si è affidata a una maglietta per esprimere il suo stato d'animo. È un mood che non passa mai di moda: le magliette con le frasi sono ormai un must. Dalle frasi motivazionali alle citazioni, ci si può sbizzarrire per dare un tocco estremamente personale al proprio look, "indossando" qualcosa che si pensa o delle parole che ci rappresentano. La cantante ha attinto direttamente dal dialetto veneto.

Francesca Michielin vittima di body shaming

Non tutti hanno gli strumenti adeguati per difendersi dal body shaming. I social si sono trasformati in un buco nero di cattiveria, dove è facilissimo sfogare le proprie frustrazioni e riversarle addosso a chiunque: ma questo "chiunque" potrebbe subire notevoli ripercussioni a livello psicologico, da questo carico di odio. Proprio in difesa delle persone più fragili si è esposta Francesca Michielin, al centro nuovamente di commenti sgradevoli sul suo corpo.

Qualcuno le ha scritto: "Sei troppo giovane per mettere su kg. Datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista". Queste parole l'hanno comprensibilmente innervosita e ha risposto a tono, spiegando che a differenza sua, c'è chi non ha la stessa forza, una forza che lei stessa si è costruita nel tempo, per difendersi da insulti che le vengono rivolti spesso. Non è la prima volta, infatti, che è al centro del body shaming. "A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andate a fancu*0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)": un messaggio chiaro e diretto, quello della cantante.

Francesca Michielin risponde con la T-shirt

Dopo il messaggio scritto su X, la cantante ha postato su Instagram una foto in cui indossa una T-shirt bianca con una frase. Da buona veneta, ha lasciato che parlasse il dialetto al posto suo. Quello scritto sulla maglietta, infatti, è un modo di dire tipico della sua regione. "Muso duro bareta fracà" indica una persona arrabbiata sì, ma che vuole far notare il proprio disappunto. La bareta fracada è il berretto ben calato sulla testa, simbolo di una persona che vuole dimostrare la propria chiusura, il proprio distacco dal mondo. Un po' come per dire: oggi non è proprio giornata, statemi lontani.

Anche se è un'espressione che usa una persona irritata, è al tempo stesso anche una rivendicazione di forza, determinazione, perché se da un lato c'è il broncio dall'altro c'è il desiderio di sfidare il mondo a muso duro, dunque apertamente e senza esitazione, senza usare mezzi termini. Proprio come ha fatto Francesca Michielin nei confronti del suo hater e come, c'è da esserne certi, continuerà a fare, con l'onestà che la caratterizza.