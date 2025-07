Francesca Michielin insultata per il fisico: “Andate a fancu*o. Basta commentare il corpo delle donne”

Francesca Michielin ha risposto via social al commento di un hater che l’aveva attaccata per il suo fisico e invitata a “rivolgersi a una buona nutrizionista”.

Francesca Michielin ha risposto con rabbia agli insulti sul suo corpo, messaggi che lei stessa definisce pericolosi, soprattutto per le ragazze più giovani. La cantante si è sfogata su X, dove ha ricondiviso le parole di un utente che l'ha invitata a "darsi una regolata" e a "rivolgersi a una buona nutrizionista". In particolare, l'artista si è indignata per via della tendenza a commentare il corpo delle donne, una prassi per lei incomprensibile.

Francesca Michielin insultata per il suo fisico: la replica della cantante

"Ragazza sei troppo giovane per mettere su kg. Datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti pare, ciao". È questo il messaggio che ha mandato su tutte le furie Francesca Michielin, attaccata ancora una volta via social. La cantante ha voluto precisare che, per quanto a lei non facciano più effetto, certi attacchi possono ferire chi non ha ancora gli strumenti per difendersi:

La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andate a fancu*0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra).

Tra i commenti, poi, ha aggiunto come la sua presa di posizione non sia semplicemente una questione personale: "Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi PERSONALI, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco!".

Sarah Toscano vittima di body shaming

La vicenda richiama da vicino quanto accaduto di recente a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, finita nel mirino degli hater dopo la pubblicazione di un video che la ritrae sul palco con Taki, il suo ultimo singolo. "Ma cosa le è successo?", "Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene", si leggeva tra i messaggi. A schierarsi dalla parte di Toscano era stata la fanpage di Angelina Mango, vittima a sua volta di body shaming in più occasioni. La cantante non ha commentato direttamente la vicenda, ma ha risposto con alcuni cuori rossi al messaggio in sua difesa.