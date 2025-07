Francesca Sorrentino contro l’ex corteggiatore Gianluca Meo: “Basta video riferiti a me, prenderò provvedimenti”

Francesca Sorrentino si è sfogata dopo aver visto alcuni video sul suo conto pubblicati dall’ex corteggiatore Gianluca Meo. Il ragazzo le ha lanciato diverse frecciatine in riferimento al fatto che, al matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, ha incontrato insieme i suoi ex Manuel Maura e Gianluca Costantino. “Sono stufa, prenderò provvedimenti”, le parole.

"Sono stufa di stare in silenzio, sono costretta a prendere gli opportuni provvedimenti". Con una storia pubblicata su Instagram, Francesca Sorrentino si è sfogata dopo aver visto alcuni video di presa in giro nei suoi confronti da parte di Gianluca Meo. Il ragazzo è stato un suo corteggiatore a Uomini e Donne quando era tronista, ma durante il percorso l'ha ingannata ed è stato allontanato. Sui social, il diretto interessato ha iniziato a condividere contenuti in cui, pur senza nominarla direttamente, lancia all'ex tronista diverse frecciatine. Tutto è iniziato in seguito alla recente partecipazione di Sorrentino al matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, in cui ha rivisto insieme i suoi due ex, Manuel Maura e Gianluca Costantino.

Lo sfogo di Francesca Sorrentino contro Gianluca Meo

Con un messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram, Francesca Sorrentino si è sfogata dopo aver visto un altro video di Gianmarco Meo sul suo conto. Senza nominarla direttamente, l'ex corteggiatore le ha lanciato diverse frecciatine, in particolare riferendosi al fatto che la matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island ha incontrato due suoi ex fidanzati . "Vi ho fatto giocare, siamo al quarto reel in cui fate riferimento alla mia persona, utilizzando il mio nome per copi commerciali senza che io vi abbia dato il benchè minimo consenso, oppure usando espressioni come "quella è andata con l'ex dell'ex", ha scritto Sorrentino.

Poi ha minacciato di prendere gli "opportuni provvedimenti", stanca che vengano utilizzate frasi che ledono la sua immagine: "Ma come vi permettete? Chi pensate di far ridere? E poi andate decantando che siete ragazzi dai valori di altri tempi? Bravi, buoni e rispettosi? Felice e sempre più convinta di aver preso le decisioni che ho preso, dentro e fuori al programma". Infine ha concluso: "Stare in silenzio non significa essere cogl**na o stupida. Finora ho scelto di stare in silenzio, adesso basta sono piena e stufa".

Francesca Sorrentino e il "triangolo" con gli ex alle nozze di Gabriela e Giuseppe

I video denigratori nei confronti di Francesca Sorrentino sono iniziati dopo la sua recente partecipazione al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia con la quale ha condiviso l'esperienza a Temptation Island nel 2023. Nel giorno delle loro nozze, l'ex tronista ha rivisito l'ex Mauro Maura, con cui aveva partecipato al programma, ma anche Gianluca Costantino. Era lui il corteggiatore che aveva scelto alla fine del suo trono a Uomini e Donne, con cui la frequentazione era durata qualche mese.