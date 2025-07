Sarah Toscano vittima di body shaming, a difenderla i fan di Angelina Mango: la reazione dalla cantante

Sarah Toscano vittima di body shaming. La cantante, vincitrice di Amici nel 2023, è stata travolta sui social da una serie di commenti riguardanti il suo aspetto fisico, come “ma cosa le è successo? Ma come è diventata?”. A intervenire in sua difesa i fan di Angelina Mango, che in passato ha subito attacchi simili per il suo corpo.

Sarah Toscano vittima di body shaming. La cantante, vincitrice di Amici nel 2023, è stata travolta sui social da una serie di commenti riguardanti il suo aspetto fisico, comparsi sotto un video che la mostra sul palco mentre si esibisce con il suo ultimo brano Taki. A intervenire in sua difesa i fan di Angelina Mango, che in passato ha subito attacchi simili per il suo corpo.

Sarah Toscano vittima di, i commenti e la sua reazione

"Ma cosa le è successo?", "Ma come è diventata?", "Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene", sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto un video di Sarah Toscano che si esibisce con il suo ultimo brano Taki. Diversi haters si sono lasciati andare a descrizioni poco carine del suo aspetto fisico, sostenendo che sia ingrassata e che non sia addirittura più se stessa. A intervenire in sua difesa è stata la pagina delle fan di Angelina Mango, in passato vincitrice di Amici e anche del Festival di Sanremo 2024. La cantante era stata a lungo presa di mira per il suo aspetto fisico, ritenuto eccessivamente magro. "Sarah Toscano è bellissima e sta benissimo così. Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio", ha scritto la pagina. La cantante ha reagito pubblicando alcuni cuori rossi a sostegno del pensiero e lasciando intendere di essere d'accordo.

Angelina Mango e i commenti sul suo corpo

Anche Angelina Mango in passato è stata presa di mira sui social per il suo aspetto fisico. Lo scorso ottobre, dopo aver pubblicato alcun video su TikTok, la cantante aveva destato la preoccupazione dei fan che avevano iniziato a scriverle che era troppo magra, chiedendole cosa fosse successo in vista del tour. "Sarà un mese di grandissimi sbalzi d'umore. Buon tour a me", aveva scritto lei chiarendo. Più di recente ha scelto di prendersi una pausa dai social e dalle scene per ritrovarsi e dedicarsi alla cura di se stessa.