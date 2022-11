Francesca Michielin a X-Factor, brilla col reggiseno gioiello ricoperto di cristalli Rock, ma con un tocco di glamour: Francesca Michielin per la seconda puntata dei Live ha impreziosito il look con un reggiseno gioiello.

A cura di Giusy Dente

Da concorrente a conduttrice: la nuova esperienza televisiva di Francesca Michielin testimonia la grande crescita professionale che ha avuto in questi anni. La cantante ha cominciato la carriera nel mondo della musica partecipando, e vincendo, la quinta edizione di X-Factor. Dal 2012 a oggi ha partecipato a Sanremo, ha collaborato con tanti artisti, ha fatto tournée in tutta Italia, vinto premi e riconoscimenti. Il ritorno a X-Factor, nell'edizione attualmente in corso, è però nel segno della conduzione: si sta cimentando con successo anche in questo ruolo.

Francesca Michielin torna "a casa"

La cantante è tornata dove tutto è cominciato, ma in una veste inedita. Francesca Michielin è la conduttrice della 16esima edizione di X-Factor attualmente in onda, che vede Dargen D'Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Rkomi in qualità di giudici. Francesca Michielin nel programma sta portando tutta la sua freschezza e vivacità, ma sta anche sperimentando molto dal punto di vista dei look. Anche sotto questo aspetto, oltre quello professionale, si nota una certa maturità.

in foto: camicia Philosophy di Lorenzo Serafini

In questi 10 anni è cresciuta molto, aggiungendo un tocco glamour al suo stile. Dai look rock è passata a quelli bon-ton, per poi sperimentare anche qualcosa di più trendy e sensuale. L'avevamo lasciata in giacca e anfibi questa estate a Battiti Live, l'abbiamo ritrovata con un look punk alle audizioni di X-Factor, ma poi ha stupito tutti dando il via ai Live vestita di cristalli con maxi scollatura.

in foto: reggiseno Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look prezioso di Francesca Michielin

Shorts scuri di jeans e camicia bianca: sembrerebbe un look semplice, ma Francesca Michielin nella seconda puntata dei Live lo ha impreziosito con un dettaglio trendy. La conduttrice ha indossato una camicia button down firmata Philosophy di Lorenzo Serafini, portata leggermente sbottonata. Costa 295 euro. L'ha abbinata a un reggiseno della stessa Maison interamente ricoperto di cristalli. Costa 195 euro ed è il capo perfetto per rendere glamour e scintillante l'outfit. Lo ama anche Cristina Marino, che lo ha indossato sotto al tailleur. La conduttrice di X-Factor ha aggiunto anche un choker con rosa rossa gigante laterale, per dare un tocco di eleganza in più.