Francesca Michielin a X-Factor col tailleur oversize: sul palco in nero ma tempestata di cristalli Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dei Live di X-Factor e ancora una volta Francesca Michielin ha dimostrato di essere un’indiscussa icona di stile. Ha puntato sul total black ma ha brillato con dei micro cristalli a forma di stelle.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di X-Factor, il talent show musicale di Sky che ormai da anni tiene gli spettatori incollati alla tv. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata dei Live e gli artisti in gara si sono sfidati a colpi di acuti e performance da urlo. Quest'anno, però, la vera rivelazione del programma è Francesca Michielin: ha fatto il suo debutto nei panni di presentatrice, dando prova di essere impeccabile anche in questo ruolo. Fin dalla prima diretta ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion, ha spaziato tra maxi scollature e completi con reggiseno gioiello in vista, ma è ieri che ha letteralmente spopolato col suo look.

Il completo stellare di Francesca Michielin

Per la quarta puntata dei Live Francesca Michielin ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero, proponendo però un look tutt'altro che banale. Si è affidata al brand MSGM, sfoggiando due diversi outfit total black ma dai dettagli scintillanti.

Francesca Michielin in MSGM

Il primo fa parte della collezione F/W 2022-23 ed è caratterizzato da un tailleur oversize con i pantaloni palazzo e la maxi giacca "stellare", ovvero decorata con dei cristalli a forma di stelle. Per completare il tutto ha scelto un crop top con lo scollo all'americana decorato con gli stessi dettagli brillanti del blazer. Tacchi a spillo, chignon con due ciuffi che cadono sui lati del viso e make-up dai toni naturali: la Michielin è la regina glamour del palco.

Blazer MSGM

Francesca Michielin col minidress bon-ton

Nella seconda parte della puntata Francesca si è cambiata, rivoluzionando drasticamente il suo stile. Ha abbandonato le silhouette over e ha optato per un sensuale minidress. A firmarlo è stato ancora una volta il marchio MSGS ma in questo caso il capo è della collezione S/S 2023.

MSGM collezione S/S 2023

Si tratta di un abito corto sensuale e bon-ton: la linea è dritta, ha un mini spacco sul lato e gli orli bianchi decorati con dei micro fiocchi. Per completare il tutto la conduttrice ha abbinato un paio di décolleté col tacco alto a dei calzettoni in tinta, dando l'idea che indossasse degli stivali. Insomma, la Michielin è cresciuta ed è diventata un'artista sofisticata e glamour.