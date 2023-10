Francesca Ferragni e il piccolo Edoardo: look coordinato per mamma e figlio Francesca Ferragni ha pubblicato una foto con suo figlio Edoardo. I due sono adorabili con il look coordinato.

Sul profilo Instagram di Francesca Ferragni sono moltissime le foto con il piccolo Edoardo. In montagna, in mezzo alla natura o a spasso per Milano, immagini dolcissimi di mamma e figlio. Nell'ultimo post pubblicato dalla sorella della Ferragni, i due sono in ascensore e nello scatto allo specchio sfoggiano un look coordinato.

Il look coordinato per mamma e figlio

Francesca Ferragni ha scelto per sé e per suo figlio un look molto sportivo. Entrambi, infatti, indossavano scarpe da ginnastica e un boomberino abbinato. Quello di mamma Francesca, blu e verde chiaro, è un giubbotto personalizzabile Ralph Lauren con cappuccio ripiegabile, disponibile sul sito a un costo di quasi 400 euro. Il capo aveva gli stessi colori del capottino di Edoardo e della sua tuta Nike.

Prima di questo scatto, Francesca aveva pubblicato un video a Parco Sempione con Edoardo. I due, a bordo di una macchinina d'autoscontro, scorazzavano in pista. Francesca sfoggiava una borsa Louis Vuitton modello New Wave Chain Bag MM. Sembra proprio che una delle passioni condivise dalle sorelle Ferragni sia quelle delle borse: dalla collezione di Chiara, fino ai pezzi costosissimi che è solita portare Valentina. In fatto di gusti, buon sangue non mente.

