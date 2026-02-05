Francesca Fagnani verso Sanremo 2026: la preparazione comincia dalla hair stylist di fiducia

Francesca Fagnani sarà a Sanremo 2026: salirà sul palco assieme a Fulminacci nella serata delle Cover. Ha cominciato ufficialmente la preparazione per l’evento.

Manca poco all'inizio della settimana sanremese, dedicata all'evento musicale e televisivo più importante nel nostro Paese: il Festival di Sanremo. Si conosce il cast di cantanti che affronteranno la gara canora, si sa chi è il conduttore (per Carlo Conti è l'ultima volta), ci sono i nomi di coloro che saliranno con lui sul palco dell'Ariston (Laura Pausini tutte e cinque le sere) e piano piano si stanno scoprendo anche i nomi degli ospiti (tra cui Olly confermato). Insomma, tutto è quasi definitivamente pronto. Si sa anche che parteciperà Francesca Fagnani!

Francesca Fagnani si prepara per Sanremo 2026

La conduttrice nota per essere al timone di Belve, è la compagna di Enrico Mentana ed già è stata sul palco dell'Ariston nel 2023, ma in veste di coconduttrice. Stavolta, invece, sarà la partner di Fulminacci nella serata delle Cover. Chissà con cosa si cimenteranno i due insieme: la giornalista e il cantautore romano sono una coppia alquanto inaspettata! Hanno scelto il brano Parole Paole, si sa solo questo. Per il momento, Francesca Fagnani ha cominciato la lunga preparazione che la porterà dritta su quel palcoscenico. C'è tanto da fare prima di un evento così in vista, anche dal punto di vista dell'immagine, tra consulenze con gli stylist e fitting, così da trovare il look giusto, quello più adatto.

Sul fronte dei capelli, la conduttrice ha dato una spuntatina. Ha aggiustato la chioma rivolgendosi alla hair stylist di fiducia, un nome molto noto nel mondo dello spettacolo, a cui si rivolgono diverse celebrities. Si tratta di Alessia Solidani. Frequentano il suo salone anche Ilary Blasi e Chanel Totti. Per il momento ha solo toccato leggermente le lunghezze, lasciando intatto il colore biondo. C'è molta curiosità anche in merito a ciò che indosserà nella fatidica serata che la vedrà in scena con Fulinacci.

La serata delle Cover è uno dei momenti più attesi della kermesse, che riscuote sempre grande successo tra il pubblico: permette agli artisti in gara di cimentarsi con brani del passato, con hit di altri colleghi, presentando una propria versione. L'anno scorso, per esempio, la serata Cover è stata vinta da Giorgia, che assieme a Annalisa sulle note di Skyfall ha conquistato tutti.

Quest'anno ci sono molte aspettative sui duetti annunciati! Alcuni sembrano particolarmente interessanti, diversi dai soliti e chiamano in causa personaggi che inevitabilmente hanno attirato subito l'attenzione. Patty Pravo, per esempio, ha scelto di esibirsi non assieme a un altro cantante bensì assieme al ballerino Timofej Andrijashenko. Ci sarà poi il grande ritorno di Morgan all'Ariston. Cosa si saranno inventati, invece, Fulminacci e Francesca Fagnani?