Francesca Fagnani dallo sgabello di Belve alle sfilate: debutta alla Paris Fashion Week

Francesca Fagnani

Parigi è il centro della moda in questi giorni, il luogo di ritrovo per professionisti del settore, celebrità, influencer volati lì per scoprire le tendenze della prossima stagione. Nella capitale francese, infatti, è in corso la Fashion Week. Fino al 25 gennaio le Maison porteranno in passerella le collezioni Uomo Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 2026-27. E presto l'appuntamento con la moda toccherà anche Milano, perché a febbraio sarà la volta dei tradizionali show nel capoluogo lombardo, altra capitale mondiale della Moda, dove si svolgono ogni anno le sfilate delle Case di Moda.

Nella serata di mercoledì 21 gennaio a Parigi ha sfilato anche Ami Paris, che ha presentato per la prima volta la nuova collezione maschile e ne ha approfittato per celebrare il suo 15esimo anniversario. Il marchio è stato fondato nel 2011 da Alexandre Mattiussi, attuale Direttore creativo: lo stilista ha lavorato con Dior, Givenchy e Marc Jacobs agli esordi. Nel suo sangue scorre anche sangue italiano, friulano per l'esattezza. Allo show era presente Mahmood, vecchio amico della Maison, presente più volte alle sfilate recenti, dal 2020 in poi. Ma c'era anche Francesca Fagnani, per la sua prima volta alla Paris Fashion Week.

Francesca Fagnani in Ami Paris

La conduttrice è stata in passato ospite alle sfilate della Settimana della Moda milanese. In particolare, è molto vicina alla Maison Armani, di cui è solita indossare spesso le creazioni. Molti dei look portati a Belve, infatti, sono proprio della Casa di Moda italiana, capace di incarnare il giusto rigore e la giusta eleganza richieste sul famigerato sgabello, dove è necessario essere impeccabili e professionali, ma senza cedere dal punto di vista fashion. Di Armani Privé erano invece gli outfit sfoggiati sul palco dell'Ariston, uno più elegante dell'altro. La 49enne era presente anche allo show di marzo 2025, l'ultima che ha visto lo stilista sul palco: nel settembre successivo aveva dovuto rinunciare a causa di problemi di salute.

Leggi anche Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi

Alla sfilata di Ami Paris, la conduttrice ha messo da parte i tubini che indossa di solito a Belve, dando anche un tocco di colore all'outfit: è un total look del brand. Ha optato per un capo must have della stagione fredda, che si sta imponendo sempre più come essenziale nel guardaroba invernale. Si tratta del montone, alternativa perfetta al solito piumino. Questa giacca imbottita dall'effetto teddy ha un fascino retro irresistibile: è perfetta sia nella variante corta (come quella di Francesca Fagnani color cammello) che in quella lunga, si presta a ogni occasione e ogni abbinamento. Insomma, sono la soluzione ideale per affrontare l'inverno con stile, distinguendosi e senza soffrire il freddo.