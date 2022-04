Federica Pellegrini torna in piscina: il costume con le fasce sul seno rivela i tatuaggi Mentre fervono i preparativi per le nozze, Federica Pellegrini si rilassa in piscina e lancia il costume più cool dell’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

Federica Pellegrini sta vivendo un momento magico: la campionessa di nuoto sta per sposare il suo allenatore Matteo Giunta e ha visitato un atelier per scegliere l'abito da sposa. Mentre fervono i preparativi, la nuotatrice e il suo compagno si rilassano in Sicilia: in occasione delle vacanze pasquali hanno trascorso qualche giorno in un resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, godendosi il primo sole della stagione. Federica Pellegrini ha sfoggiato il costume più cool dell'estate 2022, un intero con maxi scollatura, e si è lasciata tentare dalla piscina di acqua cristallina, il suo habitat naturale per il primo tuffo della stagione (nonostante il freddo!).

Federica Pellegrini lancia l'intero con maxi scollatura

Il costume intero è la divisa d'ordinanza di Federica Pellegrini, ma ora che è in vacanza può osare con modelli scollati, colorati e più glamour. Nelle foto pubblicate sui social la campionessa ha sfoggiato il modello cult dell'estate 2022, un intero con profonda scollatura centrale e due fasce separate che abbracciano il petto partendo dalla vita, a mo' di bretelle. Il costume, in una sfumatura di verde oliva, dona alle carnagioni più chiare e a quelle più abbronzate ed è la perfetta alternativa al bikini: originale, ricercato e sexy al tempo stesso. A giudicare dai commenti pieni di entusiasmo scommettiamo che sarà il costume più gettonato della stagione balneare in arrivo!

Federica Pellegrini con un costume intero

Ha poi completato il look con un paio di occhiali da sole specchiati e un braccialetto al polso, ma i veri protagonisti sono i tatuaggi: il costume infatti lasciava i fianchi scoperti, mostrando i numerosi tattoo della campionessa. In particolare era ben visibile il suo "manifesto" sul costato, dove riassume la sua personalità, e una linea curva sul fianco opposto. Forse una nuova aggiunta in vista delle nozze?

Federica Pellegrini

Il primo bagno della stagione di Federica Pellegrini

Non fatevi ingannare dal sole di aprile, dicevano le nostre nonne: Federica Pellegrini conferma con un simpatico video sui social che per i bagni c'è ancora tempo. La campionessa non ha resistito al richiamo della vasca del resort, tuffandosi nell'acqua cristallina: dopo un paio di bracciate però è uscita subito per via del freddo. La clip ha fatto impazzire i fan che non vedevano l'ora di rivederla in vasca, anche se per poco!