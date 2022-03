Federica Pellegrini, il matrimonio si avvicina: va in atelier a scegliere l’abito da sposa Federica Pellegrini si è recata in un atelier per scegliere l’abito da sposa che indosserà il giorno del matrimonio con Matteo Giunta. Una gonna di tulle, un corpetto con perline e paillettes: su quale modello cadrà la scelta?

Rientrata in Italia, Federica Pellegrini ha ripreso i preparativi per il matrimonio. La nuotatrice si è concessa una lunga vacanza con sua madre, a bordo di una nave da crociera che come prima tappa le ha portate alla scoperta dell'Arabia Saudita. Proprio la signora Cinzia aveva spinto affinché sua figlia si ritirasse dallo sport, per potersi dedicare alla famiglia e magari a dei figli. In effetti la nuotatrice dopo una lunga riflessione ha deciso di dedicarsi ad altro, al di fuori delle vasche che in questi anni sono state la sua quotidianità e che le hanno regalato emozioni e soddisfazioni (e anche qualche dispiacere). Quelle di Tokyo sono state le sue ultime Olimpiadi, ha chiuso così la carriera sportiva; adesso si sente pronta per un'eventuale maternità e sta organizzando le nozze con il compagno, Matteo Giunta.

Federica Pellegrini pronta al matrimonio

A ottobre Federica Pellegrini ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, l'ex allenatore Matteo Giunta. La storia dei due è venuta fuori solo di recente, hanno preferito tenerla lontana dal clamore mediatico e dai riflettori, soprattutto considerando il loro legame professionale. Lui è stato il preparatore atletico della campionessa per anni, anche se stanno insieme dal 2017. Assieme alla proposta è arrivato anche un anello da 40 mila euro: si tratta di un gioiello di Tiffany&Co. con diamante centrale, uno dei più famosi e iconici della Maison.

La pandemia li ha costretti a posticipare la fatidica data. Il desiderio di sposarsi questa primavera è sfumato, a causa dei rallentamenti di queste settimane dovuti alla pandemia ancora in corso. Hanno preferito rimandare, per potersela prendere comoda e soprattutto per celebrare le nozze in un clima più sereno, senza preoccupazioni e ansie. Probabilmente il matrimonio si svolgerà dunque nel 2023: al momento la coppia si sta godendo la convivenza nella casa di Verona, in compagnia dei loro cani.

Il vestito da sposa di Federica Pellegrini

La nuotatrice oggi si è recata in un atelier per cominciare a provare qualche abito da sposa, per il grande giorno che si avvicina. "Alla ricerca…" ha scritto, stuzzicando la curiosità di fan e follower. Ha scelto per le prove Nicole Milano, un'azienda italiana del settore wedding. Ovviamente Federica Pellegrini non si è sbilanciata, non si è fatta vedere con addosso i vestiti né ha specificato quale sarebbe quello dei suoi sogni. Nelle Instagram Stories, però, ha dato alcuni indizi su quelle che potrebbero essere le sue scelte. Ha fatto vedere prima un'ampia gonna di tulle e poi un corpetto con scollo a V decorato con perline e paillettes. Solitamente ha uno stile trendy e deciso, rock e colorato: basti vedere le mise a X-Factor, dove ricopre il ruolo di giudice. Nel fatidico giorno del sì stupirà tutti con una creazione principesca o opterà per qualcosa di più essenziale ma ad effetto?