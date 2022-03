Federica Pellegrini in vacanza con mamma Cinzia: bikini e occhiali da diva per la crociera invernale Federica Pellegrini ha staccato la spina dalla normale quotidianità: è in crociera con la mamma Cinzia e non può fare a meno di documentare la vacanza sui social. Tra drink in spiaggia e giochi tra acque cristalline, le due sembrano sorelle.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini si è presa una piccola pausa dalla quotidianità fatta di lavoro e allenamenti ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non lo ha fatto con il futuro marito Matteo Giunta. La nuotatrice è partita con la mamma Cinzia e non può fare a meno di documentare sui social i dolcissimi momenti passati fianco a fianco. Le due sono a bordo di una nave crociera (la prima tappa del viaggio è l'Arabia Saudita) e passeranno i prossimi giorni tra sole, mare, drink a bordo piscina e divertimento in spiaggia. In quanti hanno provato non poca invidia ad ammirare le foto "estive" della campionessa in pieno inverno?

La crociera mamma-figlia

"Prima uscita e secondo giorno di navigazione. Ancora bianche latte ma si prevede sole, sole e ancora sole": sono queste le parole con cui Federica Pellegrini ha annunciato di essere in crociera con mamma Cinzia. Le due hanno visitato Yam Beach e non hanno esitato a immortalarsi alle prese con le classiche attività da spiaggia. Letture sul lettino, immersioni con tanto di occhialini, passeggiate in riva a un mare cristallino e drink in spiaggia (rigorosamente analcolici e a base di frutta): mamma e figlia di casa Pellegrini non solo sono adorabili ma hanno dimostrato anche di essere legate e affiatate proprio come due sorelle.

Cinzia, la mamma di Federica Pellegrini

Cosa sta indossando Federica Pellegrini per la vacanza mamma-figlia? Passando gran parte del suo tempo a mare, ha rispolverato non solo la maschera subacquea ma anche i bikini estivi, da un modello micro e fiorato a quello che un reggiseno un tantino più sportivo. Niente trucco sul viso, la nuotatrice preferisce rimanere in versione acqua e sapone, nella speranza che la tintarella cominci a farsi vedere il prima possibile. A completare gli outfit da spiaggia non potevano mancare gli occhiali da sole grossi e scuri in pieno stile diva. Per quanto riguarda mamma Cinzia, invece, quest'ultima sfoggia con orgoglio dei riccioli argentati e, come se non bastasse, è super trendy con un costume intero a righe multicolor. A questo punto, dunque, non resta che aspettare le prossime foto della dolcissima vacanza in famiglia.