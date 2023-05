Federica Nargi pronta per l’estate: inaugura la stagione dei bikini tra crochet e perline In vista dell’estate Federica Nargi sta scegliendo i suoi bikini preferiti. Ne ha mostrati due coloratissimi uno con balze e perline, l’altro all’uncinetto.

A cura di Giusy Dente

L'estate è alle porte e Federica Nargi sta già facendo la selezione dei suoi bikini preferiti, quelli che la accompagneranno nei prossimi mesi, che metterà in valigia e porterà con sé in vacanza. L'ex velina di Striscia la Notizia è molto attiva sui social e stavolta non poteva non mostrare a fan e follower i suoi bikini del cuore, ovviamente coloratissimi e micro. Ora però la stagione del due pezzi è davvero in arrivo lei si sta già preparando.

Federica Nargi ha inaugurato il 2023 in bikini alle Maldive, dove si è recata assieme alla famiglia (marito e figlie). Ha preferito festeggiare il Capodanno sotto al sole, in costume piuttosto che col cappotto invernale! Ora c'è da programmare le vacanze estive e dunque anche i prossimi look balneari. La 33enne ha uno stile trendy in cui soprattutto d'estate i colori fanno da protagonisti.

Lo ha dimostrato anche mostrando i primi costumi della stagione, due modelli firmati Goldenpoint. Uno è un intramontabile bikini crochet. Questa tipologia è tornata prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni ed è amatissima dalle celebrities: da Bella Hadid (con tanto di pareo coordinato) a Dua Lipa (a tema cartoon).

I costumi realizzati all'uncinetto spopolavano negli anni Novanta ma oggi sono nuovamente protagonisti delle tendenze fashion, declinati in diverse tipologie, più o meno lavorate. Il costume di Federica Nargi ha solo il reggiseno ricamato, un modello con coppe a triangolo e lacci che si annodano dietro la nuca e sulla schiena. Costa 44,95 euro. Lo ha abbinato a un tanga monocolore con taglio a V, sgambato: costa 14,95 euro.

Il secondo bikini è nei toni del blu. La fascia superiore con scollo a V rigido al centro è impreziosita da balze ricamate a mano con perline. Costa 49,95 euro e presenta slip abbinato. Il modello riprende la fantasia floreale e presenta dei laccetti laterali sui fianchi, con frange.