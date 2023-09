Federica Nargi, il compleanno della figlia Sofia è a tema Barbie

Palloncini, decorazioni e torta: tutto a tema Barbie per il compleanno di Sofia, la figlia di Federica Nargi e dell'ex calciatore Alessandro Matri, che ha compiuto 7 anni. I genitori hanno festeggiato il compleanno con una festa allestita con accessori rosa.

Dopo l'uscita del film Barbie, il trend Barbiecore che riprendeva i colori e i toni del film ha spopolato sui social ed è diventato anche oggetto di feste di compleanno a tema, come nel caso del compleanno di Sofia Matri, figlia di Alessandro e Federica Nargi. La torta a tre piani era sormontata dal simbolo dell'iconica bambola, così come i pannelli con la scritta "Sofia".

Federica Nargi ha indossato una t-shirt bianca con la scritta "Barbie", mentre Sofia indossava un vestito a quadretti rosa e bianco. Alla festa era presente anche un pannello a forma di scatola di Barbie dove, su uno sfondo di palloncini rosa e bianchi, era possibile scattare le foto ricordo del compleanno con una Polaroid.

Federica Nargi ha raccontato, poi, in un post sui suoi canali social le emozioni dietro la scelta del tema, ringraziando gli organizzatori della festa:

"Benvenuti nel meraviglioso mondo di Barbie dove i sogni diventano realtà dove la bellezza la moda e l’amicizia regnano sovrane. Grazie come sempre ragazzi per aver dato vita alla festa che Sofia tanto sognava in compagnia di tutti i suoi amici, è stato semplicemente unico vedere la gioia e lo stupore nei suoi occhi. E per aver catapultato anche noi mamme nel passato dove i giochi con le Barbie ci facevamo sognare di grandi avventure e abbiamo ricordato che dentro di noi vive ancora quella magia che solo Barbie sa accendere".