Dua Lipa col micro bikini di Hello Kitty rilancia il trend del costume crochet Dua Lipa è volata in Giamaica. Ha sfoggiato un due pezzi all’uncinetto, che si candida a essere il trend dell’estate.

Dua Lipa in GCDS

Dua Lipa sta lavorando al nuovo attesissimo album. Sono passati già tre anni dal precedente lavoro, Future nostalgia (pubblicato a marzo 20209: da allora sono stato rilasciati numerosi singoli di successo come Don’t start now, Physical, Love again. La cantante sta mettendo tutta se stessa in questo progetto, che arriverà nelle mani dei fan nei prossimi mesi: non c'è ancora una data ufficiale e anzi, il progetto è in continua evoluzione. C'è già un nome, ma anche su questo l'artista sta mantenendo il segreto più totale. Per riposarsi e rilassarsi un po', tra un impegno e l'altro, la 27enne è volata in Giamaica per una pausa.

Le celebrities sono già in costume

Anche se è appena arrivata la primavera, le foto in bikini delle celebrities (volate già verso mete calde e assolate) fanno venire voglia di estate. Diletta Leotta, per esempio, è andata a Dubai col compagno: si stanno godendo la prima vacanza in tre, visto che la giornalista è incinta. Ha da poco annunciato la gravidanza e la prima foto (col pancione appena appena accennato) è proprio in costume. Ha già sfoggiato il bikini anche Valentina Ferragni, che si è presa una pausa dal lavoro andando in Messico: è stata paparazzata a Talum in dolce compagnia. L'influencer ha puntato su un must: il due pezzi leopardato. Due pezzi anche per sua sorella Chiara Ferragni, che si è concessa la prima nuotata della stagione a Marrakech tingendo il look balneare di nuance arcobaleno. Vacanza in dolce compagnia anche per Elodie: il bikini optical è per lei il primo della stagione, sfoggiato accanto al nuovo fidanzato Andrea Iannone.

Dua Lipa in GCDS

Dua Lipa lancia il trend dell'estate

Micro bikini, stampa leopardata, intramontabile costume intero rosso (alla Baywatch), fantasia optical: fino ad ora sono questi i trend lanciati dalle celebrities. Saranno questi i must have dell'estate? Tra le tendenze più gettonate potrebbe esserci anche quella proposta da Dua Lipa: la cantante è un'icona di stile, copiatissima coi suoi look colorati e audaci, con echi agli anni Duemila tra micro top e vita bassissima. In vacanza in Giamaica ha sfoggiato un due pezzi a tema cartoon.

in foto: bikini GCDS

Il bikini è firmato GCDS ed è un omaggio a un personaggio popolarissimo, amato da grandi e piccini. Sul reggiseno spiccano infatti delle coppe con grafica GCDS x Hello Kitty. Sia la parte superiore che quella inferiore sono realizzati in cotone crochet con ricami ed elementi tridimensionali. Lo slip rosa e rosso presenta anche un fiocco in crochet applicato sulla parte posteriore (che richiama, appunto, l'iconico fiocco che indossa sempre l'animaletto). Sul sito ufficiale del brand costa 285 euro.

La "crochet mania" sembra non sia finita. Il trend è stato molto gettonato già nell'estate 2022, lo hanno scelto diverse celebrities per i loro outfit balneari. È stato un must have da mettere in valigia, perfetto indossato da solo ma anche abbinato a shorts in denim o bermuda, per aperitivi sulla spiaggia e passeggiate sul lungomare. Ritroveremo ancora il due pezzi all'uncinetto, anche quest'anno?