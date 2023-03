Eva Longoria a Parigi per l’amica Victoria Beckham: indossa la giacca al posto dell’abito L’attrice Eva Longoria alla Paris Fashion Week ha sfoggiato un look all’insegna della sensualità, seguendo il trend delle giacche indossate come abiti.

A cura di Beatrice Manca

Poco più di ventiquattr'ore a Parigi, giusto in tempo per godersi il successo dell'amica del cuore Victoria Beckham, per poi salire di nuovo su un aereo. L'attrice Eva Longoria è l'amica che tutte vorremmo: non si perde uno show dell'amica stilista ed è sempre in prima fila ad applaudirla. Venerdì 3 marzo 2023, in occasione della presentazione della collezione Autunno/Inverno 2023-24 alla Paris Fashion Week, Longoria si è seduta in prima fila accanto all'intera famiglia Beckham, sfoggiando un look all'insegna della sensualità.

Eva Longoria segue il trend della giacca senza nulla sotto

Sono lontani i giorni della serie tv Desperate Housewives, ma l'attrice ha conservato la passione per la moda del suo personaggio, Gabrielle Solis. Eva Longoria a Parigi ha incantato i fotografi con una giacca blu navy indossata come un vestito, senza nulla sotto, abbinata a collant in pizzo neri e scarpe col tacco. Per completare l'outfit ha scelto collane scintillante, una pochette azzurro metallizzato e un paio di occhiali da sole a mascherina.

Eva Longoria

Victoria Beckham e Eva Longoria sono migliori amiche

Subito dopo la sfilata l'attrice è corsa ad abbracciare Victoria Beckham e ha condiviso una storia su Instagram in cui dice: "Sono fiera di te!". Non tutti sanno infatti che le due star sono migliori amiche: quando possono trascorrono del tempo insieme a casa e sono sempre pronte a supportarsi a vicenda. Giusto per fare un esempio: Eva Longoria era invitata al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Non avrebbe potuto essere altrimenti visto che è praticamente una zia per i figli dell'ex Spice Girls. La parte migliore della loro amicizia? Lo ha rivelato la stessa attrice: può pescare dall'armadio di Victoria quando vuole!

