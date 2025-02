video suggerito

Emma Marrone, il significato del nuovo tatuaggio: a chi è dedicata la scritta "Juli" Il nuovo tattoo di Emma Marrone è una dedica a una persona speciale: si è tatuata il suo nome accanto all'inguine.

A cura di Giusy Dente

Emma Marrone è un'appassionata di tatuaggi. La cantante ne possiede diversi, tutti significativi: ciascuno0 di essi racconta qualcosa di lei e del suo vissuto. In questo modo ha impresso sulla pelle ricordi ed emozioni, rendendoli visibili e indelebili. Ne ha aggiunto un altro alla collezione, dedicato stavolta a una persona speciale.

I tatuaggi di Emma Marrone

Tutto torna e la parola "oltre", tatuata sulla schiena appena sotto il collo ai tempi di Amici, è diventato anche il titolo del primo album della cantante. Emma Marrone possiede anche la scritta "Je m'en fous" sul braccio, fatta poco dopo la fine della sua esperienza nella scuola, quando si è ritrovata al centro del gossip per via della fine della storia con Stefano De Martino e l'inizio della relazione di lui con Belén Rodriguez. C'è poi la dedica alla nonna nella parte interna del braccio destro, un occhio poco sopra al gomito, i rami di pesco sui fianchi, una rondine. Uno degli ultimi tattoo risale al 2022 ed è quello dedicato al padre: il suo nome e un'ancora. Il muffin sul lato b è forse l'unico che non ha un vero e proprio significato: lo ha dovuto fare per aver perso una scommessa!

Il nuovo tattoo di Emma Marrone

In onore del suo legame indelebile con la musica, la cantante ha fatto tempo fa un tatuaggio all'inguine che non ha bisogno di spiegazioni: una chiave di violino. È il simbolo per eccellenza della musica: si usa sul pentagramma dove si scrivono le note. Proprio accanto a quel simbolo ha ora aggiunto un nome. Lo ha mostrato lei stessa sui social, dove ha condiviso una foto scattata proprio mentre il tatuatore (Pietro Sfolla) era all'opera. Il nome tatuato è "Juli": è il suo producer. A lui deve molto, è una collaborazione che le ha regalato soddisfazioni: c'è lui dietro grandi successi come il brano Apnea. Julien Boverod, questo il suo vero nome (anche se per tutti e sui social è JVLI) ha collaborato con molti altri artisti tra cui anche Olly, ultimo vincitore di Sanremo 2025.