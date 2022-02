Emma Marrone con completo in latex e trench metallico: i look per il video di Ogni volta è così Cosa indossa Emma Marrone nel video della canzone sanremese “Ogni volta è così”? Tra completi in vinile e trench metallici, ha fatto trionfare lo stile glamour e futuristico: ecco chi ha firmato i suoi outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è stata una delle grandi protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato con il brano Ogni volta è così. Anche se Davide Maggio, il giornalista che l'ha criticata per la sua "coscia importante", ha rischiato di rovinare la sua esperienza sanremese, la cantante è riuscita a farsi valere, dando prova di essere una vera e propri paladina di body positivity. In quanti sono tornati ad ammirare la Marrone nel videoclip della nuova canzone? Tra completi in latex, cuissardes altissimi e trench metallici, è riuscita a incantare i fan con il suo stile glamour, rock e audace: ecco cosa ha indossato e chi a firmato i look sfoggiati nel video del brano sanremese girato dai Bendo(Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra).

Emma Marrone in Alessandro Vigilante

Il look futuristico di Ogni volta è così

Se sul palco dell'Ariston Emma si è affidata all'audacia della Maison Gucci, nel video di Ogni volta è così ha preferito il brand dello stilista emergente Alessandro Vigilante. È stato proprio quest'ultimo a firmare gli outfit futuristici, glamour e sensuali sfoggiati nella clip. Il primo è contraddistinto da un maxi trench "metallico" in argento, un modello lungo fino alla caviglia con le maniche ampie. Avendo un unico bottone all'altezza del ventre, ha lasciato intravedere un crop top arancio e una culotte total black. I veri protagonisti dell'outfit sono stati però gli stivali-calzino, ovvero un paio di altissimi cuissardes di pelle aderenti con tacco alto e zeppa che hanno reso il look ancora più audace.

Emma Marrone con il top in latex di Alessandro Vigilante

Emma Marrone segue il trend dei capi in vinile

Il secondo look del video è invece in pieno stile Matrix, tanto che la Marrone in persona ha ironizzato sulla questione con un post social. Nella clip appare super fashion in vinile, ha sfoggiato un completo total black caratterizzato da un crop top a collo alto e con le maniche lunghe e da una pencil skirt coordinata ma con un dettaglio verde fluo all'altezza della vita. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté color crema, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti tirati dietro le orecchie e con la fila molto laterale. Emma è una vera e propria icona di bellezza e di stile e il suo ultimo video ne ha data l'ennesima prova.