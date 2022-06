Emily Ratajkowski a Firenze: il look da turista è total white (e con i boxer) Emily Ratajkowski è in Italia. Il look casual da turista a Firenze è in pizzo Sanagallo total white (con “boxer” a vita alta).

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski è in Italia. La super modella è arrivata a Firenze per un nuovo progetto lavorativo, che però la coinvolge in una veste diversa: quella di stilista. Deve infatti presentare la capsule collection che ha disegnato per Superga, un brand italiano a cui è legata da diverso tempo come testimonial e con cui ha deciso di collaborare realizzando una personale linea. Ha rivisitato e personalizzato due modelli iconici del brand, aggiungendo per esempio la suola a contrasto e altri dettagli: 2750 e stivaletto Alpina. Proprio con le Superga ai piedi è stata avvistata in giro per la città, in qualità di turista, assieme al figlio e al marito.

Emily Ratajkowski, look total white in Italia

Il lungarno, palazzo San Niccolò, piazza della Signoria, la Loggia dei Lanzi, una pausa da Signorvino: Emily Ratajkowski si è concessa un lungo tour di Firenze, approfittando della sua presenza in città per motivi di lavoro. In realtà non è la prima volta nel capoluogo toscano: la 32enne ha visitato diversi posti nel nostro Paese, che ama particolarmente per la cultura, il cibo e le bellezze. Con lei al momento ci sono anche il marito Sebastian Bear-McClard e il figlio di un anno Sylvester Apollo. In versione turista, la modella indossa un look casual e fresco. Ha scelto un outfit decisamente estivo, nella tonalità per eccellenza dell'estate: il bianco, dalla testa ai piedi. Emrata ha sfoggiato un completo in pizzo Sangallo: camicia abbinata a shorts (che somigliano più a un paio di boxer larghi a vita alta) con bralette.

Si può essere chic anche con le scarpe basse

A Vanity Fair la modella ha spiegato che anni fa, agli inizi della carriera, soffriva un po' il fatto di essere più bassa rispetto alle colleghe. Questo l'ha spinta a indossare sempre tacchi molto alti, che nella quotidianità erano non sempre facili da gestire: "Arrivavo alla fine della giornata con un gran male di gambe e piedi, così stanca. A un certo punto mi sono detta: dobbiamo trovare un modo per mettere le sneaker, dobbiamo trovare un modo per renderle sexy" ha raccontato. L'esigenza si è accentuata con la maternità: "Solo con un paio di sneaker puoi passare d una cosa all’altra in modo facile e perfetto. Scarpe più duttili non ci sono! Essere comode ed essere chic sono due cose che possono tranquillamente convivere" ha confidato. E lo ha dimostrato al Superga Party di Pitti Uomo, dove ha abbinato alle stesse scarpe bianche del giorno un abito da sera midi nero, risultando davvero chic: anche senza tacchi a spillo!