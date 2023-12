Elodie torna sul palco con Dardust: brilla in arancione col minidress di cristalli Elodie è tornata sul palco a pochi giorni dalla chiusura del tour, lo ha fatto per Dardust, con il quale si è esibita sulle note di Vertigine. Per l’occasione ha letteralmente brillato con un minidress tempestato di cristalli: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è l'artista più desiderata del momento: ha appena portato a termine il suo primo tour nei palazzetti ma, nonostante ciò, sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Certo, si è concessa qualche giorno di relax organizzando una vacanza in spa con le amiche, prime tra tutte Diletta Leotta, ma nelle ultime ore è già tornata nella sua "comfort zone", il palcoscenico. Dardust, pianista e compositore con cui collabora da tempo, l'ha voluta al suo fianco durante lo show Duality + guests che si è tenuto al Teatro degli Arcimboldi di Milano e con lei ha dato vita a una spettacolare versione piano e voce della hit Vertigine. Ecco cosa ha indossato la contante per l'esclusiva performance.

Chi ha firmato il look sparkling di Elodie

"Milano, è stato incredibile! Grazie a ognuno di voi per aver reso questo spettacolo così unico. A chi ha deciso di tornare a bordo dopo la leg primaverile e a chi ha intrapreso questo viaggio con noi per la prima volta. Grazie Elodie e Giovanni Andrea Zanon per aver impreziosito ulteriormente lo show con la vostra arte", sono state queste le parole con cui Dardust ha reso omaggio agli artisti che sono saliti sul palco milanese al suo fianco. Tra loro ci sarebbe dovuto essere anche Mahmood ma è stato costretto a dare forfait all'ultima ora a causa di una brutta influenza. Ci ha però pensato Elodie a illuminare lo show con un look sparkling che non poteva passare inosservato. Così come durante uno dei suoi concerti, anche in questa occasione si è affidata a Sabato Di Sarno sfoggiando uno degli outfit della sua prima collezione firmata per Gucci.

Elodie in Gucci

Elodie sceglie l'arancione per l'inverno

Seguita dalla stylist Alba Melendo, Elodie ha puntato su un colore tutt'altro che invernale, l'arancione, dimostrando che per essere trendy non bisogna necessariamente seguire le convenzioni. Sul palco ha brillato con un minidress a tubino di Gucci, un modello a girocollo e smanicato interamente ricoperto di cristalli argentati che hanno dato vita a un effetto "cascata". Per completare il tutto ha scelto un paio di slingback in tinta, sono sempre di Gucci e hanno il tacco a spillo che ha ulteriormente messo in risalto le gambe lunghe e nude. Capelli sciolti a effetto bagnato, trucco appena accennato e talento da vendere: Elodie ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.