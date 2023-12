Elodie in vacanza con Diletta Leotta dopo il tour: quanto costano i nuovi stivali a carrarmato Elodie è in vacanza con Diletta Leotta e la piccola Aria, si sta concedendo qualche momento di relax al termine del tour di successo. In quanto hanno notato i suoi stivali a carrarmato dall’animo rock?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento particolarmente fortunato della sua vita: dopo aver dominato le classifiche per tutta l'estate, è diventata protagonista di un tour nei palazzetti che ha registrato il sold-out in ogni tappa. Tra balletti adrenalinici, look griffati e duetti esclusivi, sul palco ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle star internazionali, tanto da essere stata definita la "Beyoncé italiana". Ora per lei è arrivato il momento di rilassarsi e, a poche ore dal ringraziamento social a tutti i fan che l'hanno sostenuta, si è concessa una vacanza con l'amica Diletta Leotta, sua figlia Aria e Francesca Muggeri: ecco cosa ha indossato per la serata pre-natalizia tra amiche.

Il look comodo di Elodie

Quale migliore occasione della fine di un tour di successo per concedersi qualche giorno in spa con le amiche? È proprio quanto fatto da Elodie, che ha trascorso le ultime ore in versione zia con Diletta Leotta e sua figlia Aria. Se da un lato la conduttrice non ha esitato a lasciarsi immortalare in costume con la piccola tra le braccia, la cantante ha preferito comparire solo in un dolce scatto serale tra "best friends". Niente più body trasparenti, completi di cristallo o t-shirt oversize usate come minidress, per rilassarsi in compagnia ha preferito abbinare una minigonna beige a un maxi maglione con le trecce, un modello a collo alto color panna dalla silhouette confortevole.

Elodie con Diletta Leotta e Francesca Muggeri

Elodie con gli stivali goth

Se fino a qualche giorno fa Elodie sembrava non poter rinunciare ai vertiginosi tacchi a spillo, ora per godersi al massimo il relax ha preferito delle scarpe basse. Non per questo, però, ha rinunciato al glamour, anzi, ha seguito il trend dei combat boots con un paio di anfibi che non potevano passare inosservati, visto il loro stile goth e rock.

Rabanne x New Rock

Si tratta del modello della collezione Rabanne x New Rock: hanno la suola a carrarmato, le chiusure a strappo con fibbie e la punta arricchita da una placca metallica logata. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 950 euro. Insomma, Elodie ama la moda e lo dimostra anche nella normale quotidianità. In quante prenderanno ispirazione dal suo look dall'animo gotico per i prossimi eventi natalizi?