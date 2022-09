Elodie lancia Proiettili: presenta la colonna sonora del suo film in versione dark col maxi spacco Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo, si chiama Proiettili ed è la colonna sonora del film Ti mangio il cuore (di cui è protagonista). La canzone sarà fuori il 16 settembre ma sui social ne ha già condivisa una piccola anteprima, posando in versione dark lady con un look dai dettagli griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna più desiderata del momento, un'artista a 360 gradi capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Dopo aver scalato le classifiche italiane con le sue hit, ha dimostrato di essere una talentuosissima modella, presentatrice, ballerina e, come se non bastasse, di recente ha anche debuttato come attrice. Ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia per lanciare il suo film Ti mangio il cuore e ora ha annunciato che ne ha firmato anche la colonna sonora. Il prossimo 16 settembre sarà fuori Proiettili, il singolo che accompagna la pellicola che la vede protagonista: ecco cosa ha indossato per il lancio.

Elodie firma la colonna sonora di Ti mangio il cuore

È ormai da tempo che Elodie ha condiviso in anteprima sui social alcune clip e immagini del film Ti mangio il cuore, nelle quali appare in versione dark lady con i capelli scurissimi e la giacca di pelle. Ora ha annunciato che ad accompagnare la pellicola sarà il singolo Proiettili, canzone scritta a quattro mani da Joan Thiele ed Elisa Toffoli, per il cui lancio la cantante si è ancora una volta ispirata all'atmosfera noir della storia raccontata sul maxi schermo. Sullo sfondo di un paesaggio montagnoso, le due hanno posato in total black. Se Joan ha preferito la sobrietà di un completo con pantaloni over e felpa col cappuccio, Elodie ha lasciato emergere la sua innata femminilità.

Il crop top griffato di Elodie

Cosa indossa Elodie nella foto di lancio di Proiettili? Ha puntato sull'eleganza e sulla sensualità del nero: ha abbinato una gonna midi con una zip laterale tenuta sbottonata, così da creare un vertiginoso spacco, a un crop top griffato.

Top con corsetto Versace

Si tratta del modello con corsetto firmato Versace: ha le stecche a V che ne sottolineano la forma, le finiture in raso e le fibbie gold a forma di Medusa sulle spalline sottili. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison il top viene venduto a 1.300 euro. Nel look della cantante non sono mancati i décolleté col vertiginoso tacco a spillo, una esuberante collana con catene, cuori e ciondoli gold e gli orecchini abbinati. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, aggiungendo così un tocco wild alla sua immagine.