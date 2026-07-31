Elodie cambia ancora look: per l’estate 2026 sceglie il mini caschetto con la frangia

Elodie ha cambiato ancora una volta look per l’estate. Ci ha dato un ulteriore taglio e ora sfoggia un caschetto cortissimo e con la frangia dritta e piena.

Elodie non smette mai di sorprendere i fan, anche in un periodo come questo, in cui si è concessa una pausa dalla musica. Tornerà sul palco nel 2027 con un nuovo tour nei palazzetti ma nell'attesa continua a mantenere un contatto diretto con i fan: sui social, infatti, documenta la sua "normale" quotidianità fatta di vacanza in compagnia di Franceska Nuredini e comparsate ai concerti di alcuni cari amici, da Sfera Ebbasta a Marracash. Nelle ultime ore ha dato l'ennesima prova di essere super appassionata dei drastici cambi look: dopo la chioma ramata sfoggiata qualche giorno fa, ora ha proposto un inedito taglio da imitare assolutamente in estate.

Il nuovo taglio di capelli di Elodie

Il nuovo colpo di testa di Elodie? Ci ha dato un taglio netto, accorciando ancora di più il bob che da diversi mesi sfoggiava. Dopo aver puntato tutto sulla chioma extra long con le extension durante il precedente tour, è tornata "alle origini", ovvero le acconciature corte e sbarazzine. Nelle ultime ore, in vista forse delle vacanze di agosto, ha aggiunto un'ulteriore rivoluzione alla sua immagine, lasciando ancora una volta i fan senza parole. Come mostrato in alcuni selfie e in una foto di coppia con Franceska, la cantante ha scelto un caschetto cortissimo e netto, arricchito da una frangetta piena e dritta. L'ha portato leggermente mosso con delle adorabili beach waves a effetto naturale ma tenendo la frangia più liscia.

Il cashetto con frangia di Elodie

Il french bob è il taglio più originale dell'estate 2026

Come si chiama il nuoto taglio di Elodie? French Bob o carré alla parigina e sembra essere destinato a dominare le tendenze estive del 2026. È corto, pari e dritto, arriva all'altezza della mascella o delle labbra e viene abbinato a una frangia piena e dritta, il più delle volte portata leggermente bombata sulla fronte. Non è contraddistinto da scalature importanti, anzi, le sue linee sono dritte e precise, capaci di incorniciare il viso. A chi sta bene? A chi ha un volto ovale, a cuore o dai lineamenti sottili. Con la frangia giusta, però, si adatta anche ai visi tondi o squadrati. In quante per l'estate prenderanno ispirazione da Elodie?