Elodie brilla con body di paillettes e tute nude: i look del concerto a Milano Elodie si è esibita al Mediolanum Forum di Milano: il concerto sold out è stato all’insegna dello stile e della sensualità.

Neanche due giorni dopo aver ricevuto il suo primo David di Donatello (in uno spettacolare abito trasparente) Elodie mette a segno un altro successo: un concerto sold out al Mediolanum Forum di Milano. La cantante ha ripercorso tutti i successi della sua carriera insieme a grandi ospiti, da Elisa a Paola&Chiara, sfoggiando una serie di spettacolari cambi d'abito sexy e scintillanti.

I look scintillanti di Elodie al Mediolanum Forum

Se durante le prove Elodie aveva preferito un look sportivo con canottiera e pantaloni da ciclista, per la grande serata la cantante romana ha sfoggiato 4 diversi cambi d'abito. A curare i suoi look, ancora una volta, è lo stylist Lorenzo Posocco, impegnato anche all'Eurovision insieme a Marco Mengoni.

Filo conduttore di tutti i look: lo scintillìo. A partire dal body sgambato nero, accompagnato da stivaletti col tacco, fino alla tutina aderente dorata completamente tempestata di paillettes e specchietti. In questo caso, il look era completato da pump nere e da una pelliccia nera per l'esibizione sulle note di American Woman, omaggiando il look di Sanremo 2023. Con lei ha duettato Elisa, che ha sfoggiato un paio di pantaloni oversize black'n'white e un top con maniche trasparenti.

Elodie chiude il concerto in fucsia

Per duettare con Rkomi, uno degli ospiti del concerto, Elodie ha scelto un top reggiseno intrecciato e pantaloni semi trasparenti neri con tagli cut out sui fianchi. Tutti i look erano completati da un'altissima coda di cavallo con le ciocche di un liscio perfetto. Per chiudere il concerto Elodie ha scelto un tocco di colore: un body rosa fucsia a maniche lunghe abbinato a un soprabito di piume.