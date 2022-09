Elodie a Domenica In col tailleur: completo candido e caschetto ondulato per il ritorno in tv Elodie è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di Domenica In e, intervistata da Mara Venier, ha parlato della sua carriera, dagli esordi ad Amici al debutto al cinema. Per l’occasione ha puntato sul trend della moda mannish con un elegante tailleur total white.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma del weekend presentato da Mara Venier. Come da tradizione, gli ospiti sono stati moltissimi, da Milly Carlucci a Franco Ricciardi, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto Elodie, tornata su un palco televisivo per promuovere il suo primo film intitolato Ti Mangio il Cuore. Intervistata dalla conduttrice, la cantante ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua carriera e della sua vita privata, dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi al debutto come attrice, fino ad arrivare alle relazioni amorose. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Elodie segue il trend mannish

Era dalla scorsa estate che Elodie non appariva in tv, per la precisione da quando con la sua hit Tribale ha calcato molti dei palcoscenici dei festiva musicali. Ora, dopo aver presentato Ti Mangio il Cuore al Festival di Venezia, ha pensato bene di promuoverlo anche su Rai 1 a Domenica In. Sarà perché ormai è una business woman o perché semplicemente è sempre sul pezzo quando si parla di moda, ma la cosa certa è che ha seguito il trend della moda mannish con un elegante tailleur con giacca e pantaloni. A differenza del film, dove appare meravigliosa in versione dark lady, questa volta ha puntato sul total white.

Elodie col tailleur bianco

Il nuovo hair look di Elodie

Elodie è un'indiscussa icona fashion e ne ha data l'ennesima prova a Domenica In. Per l'intervista con Mara Venier ha indossato un candido completo classico, un modello con pantaloni palazzo e blazer oversize portato sbottonato, così da lasciare in vista la camicia in tinta abbottonata fino al collo. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo. La vera novità nel suo stile sono i capelli: la cantante ha rinunciato alle lunghissime extension ed è tornata alla chioma naturale, sfoggiando un adorabile long bob ondulato.

