Kitty Spencer cambia look: nel nuovo shooting è rock con caschetto ondulato e frangia Kitty Spencer ha cambiato look in modo drastico. La nipote di Lady Diana ci ha dato un taglio e ora sfoggia un caschetto ondulato con la frangia dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Kitty Spencer è la nipote di Lady Diana e sembra aver ereditato proprio da lei la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Non sorprende che sia diventata icona fashion e soprattutto uno dei volti più richiesti della moda. La Maison Dolce&Gabbana l'ha scelta come sua musa, facendola sfilare in passerella e rendendola ambassador. Nelle ultime ore sono state diffuse le foto della nuova campagna pubblicitaria della griffe e a sponsorizzare la collezione di gioielli logati è stata proprio la nipote della compianta principessa inglese. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Kitty ha cambiato radicalmente look, puntando tutto su uno stile rock e ribelle.

Kitty Spencer è testimonial di moda

È ormai da anni che Kitty Spencer si affida solo a Dolce&Gabbana per le sue apparizioni pubbliche: lo ha fatto di recente per realizzare la prima foto social col marito e addirittura al suo matrimonio, dove era apparsa meravigliosa in versione principessa con un lungo abito di pizzo. Ora però ha cambiato stile in modo drastico. La nipote di Lady D. sembra aver detto addio ai look romantici, delicati e bon-ton, ha fatto emergere il suo lato più rock nello shooting realizzato per la collezione di gioielli logati della Maison. Bustier borchiati total black, maxi gioielli d'oro e diamanti, occhiali a mascherina da vera e propria diva, rossetto rosso: la principessa riesce a essere chic e sofisticata anche in questa nuova e inedita versione.

Kitty Spencer posa per Dolce&Gabbana

Il nuovo look di Kitty Spencer

Qual è il dettaglio che l'ha resa praticamente irriconoscibile? L'acconciatura in pieno stile anni '80. Kitty Spencer aveva ormai abituato i fan alla sua chioma lunga e fluente, spaziava tra pieghe ondulate, boccoli e e raccolti bon-ton con la fila centrale, ma ora ha rivoluzionato l'hair look in modo drastico. Ci ha dato un taglio netto e ha puntato tutto su un caschetto corto portato con delle onde sbarazzine effetto beach waves e la frangetta arruffata. Il risultato? È sempre meravigliosa, a prova del fatto che il suo splendore non è legato all'acconciatura. In quante prenderanno ispirazione da lei per portare un tocco di novità e freschezza all'autunno 2022?