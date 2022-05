Elisa cambia look: nel video di Litoranea è sbarazzina con la frangia e il foulard tra i capelli Elisa è tornata dopo il successo sanremese: il 6 maggio esce il suo nuovo singolo Litoranea. Sui social ha dato una piccola anticipazione del video, rivelando non solo che al suo fianco ci sarà Matilda De Angelis ma anche che sfoggerà un nuovo look con la frangia.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio Elisa torna con un suo nuovo singolo, si intitola Litoranea ed è una hit scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate, viste le sue sonorità che mixano musica elettronica e funk. Il brano arriva a pochi mesi dal successo sanremese di O forse sei tu, con cui si è classificata seconda al Festival e attualmente Disco di Platino, e viene accompagnato da un video in cui la cantante appare al fianco di Matilda De Angelis. Sui social ha dato una piccola anticipazione della clip in uscita, mostrandosi non solo spensierata e divertita al fianco dell'attrice ma anche sbarazzina con un nuovo hair look che si rivelerà perfetto per l'estate.

Il nuovo hair look di Elisa

Sarà perché voleva dare una svolta alla sua immagine in vista dell'estate 2022 o perché semplicemente intendeva rinnovarsi dopo il successo sanremese, ma la cosa certa è che Elisa ha cambiato drasticamente look. Lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso in anteprima alcune immagini del video di Litoranea. La cantante, che fino a qualche giorno fa portava i capelli lunghi e con la fila centrale, ha fatto visita al parrucchiere e ci ha "dato un taglio". Sebbene non abbia rinunciato alle lunghezze, ha aggiunto un'adorabile frangia a tendina dall'animo sbarazzino che contribuisce a farla sembrare un'eterna ragazzina. Nonostante gli anni passino, Elisa sembra non invecchiare mai.

Elisa con la frangia e il foulard tra i capelli

Gli outfit di Elisa e Matilda De Angelis in Litoranea

Cosa indossa Elisa nel video di Litoranea? Stando all'anteprima di pochi secondi condivisa sui social, rimane fedele al suo stile hippie ma allo stesso tempo trendy. Si è infatti lasciata immortalare con indosso un paio di jeans scuri e a zampa, li ha abbinati a un maglioncino color panna e a una giacca over cammello. A fare la differenza è stato il foulard variopinto sui toni del verde che ha portato tra i capelli, accessorio che ha messo in risalto la nuova acconciatura con la frangia. Che dire, invece, di Matilda De Angelis? L'attrice spazia tra camicie a righe, cappelli di paglia col nastro colorato, pantaloni palazzo e occhiali da sole da diva. Chi delle due si aggiudicherà il titolo di più trendy?