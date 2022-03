Giulia Stabile ci dà un taglio: il nuovo look con i capelli ondulati e la frangia sbarazzina Giulia Stabile ci ha dato un taglio, apparendo quasi irriconoscibile sui social. Ha detto addio ai capelli lunghissimi ed extra lisci, aggiungendo delle onde e una frangia sbarazzina al suo styling.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile è stata una delle rivelazioni televisive dell'ultimo anno: da quando ha vinto Amici di Maria De Filippi, sconfiggendo il fidanzato Sangiovanni nella finalissima, non ha più smesso di avere successo, diventando un volto noto e amato delle reti Mediaset. Ora, dopo aver affiancato Belén a Tu Sì Que Vales, è tornata al talent di Canale 5 ma come professionista e ogni settimana è sul palco per presentare la Oreo Challenge. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli extra lisci e con la fila centrale ma nelle ultime ore ha cambiato radicalmente stile: ecco il nuovo look della ballerina dopo averci "dato un taglio".

Giulia Stabile dice addio ai capelli extra lisci

Da quando ha debuttato in tv ad Amici a qualche ora fa, Giulia Stabile non aveva mai rivoluzionato il suo stile in modo drastico. Abiti sportivi, crop top, sneakers e capelli extra lisci: la ballerina è diventata una vera e propria icona di stile casual, dando prova del fatto che si può essere super sofisticate e trendy anche in versione street, ovvero senza tacchi e lustrini. Nelle ultime ore, però, ha fatto visita al parrucchiere di fiducia. Sarà perché aveva voglia di dare una svolta alla sua immagine o perché semplicemente intendeva portare un tocco sbarazzino alla nuova esperienza ad Amici, ma la cosa certa è che ci ha dato un taglio netto, seguendo il trend più gettonato degli ultimi tempi, quello della frangetta a tendina.

Giulia Stabile con i colleghi di Amici

La nuova acconciatura della ballerina

Giulia Stabile ha detto addio ai capelli extra long portati con la fila centrale, ha tagliato la chioma in modo netto, apparendo decisamente trasformata sui social. La ballerina non ha solo dato una spuntatina alle punte, ha anche seguito il trend dell frangia a tendina, sfoggiata leggermente aperta al centro della fronte. Ha modificato anche la piega, abbandonando lo styling liscio a favore di una piega ondulata dall'effetto naturale. Il risultato? La Stabile è ancora più trendy: il nuovo look preannuncerà qualche progetto esclusivo?