Elisabetta II è la più grande influencer del secolo: le donne la considerano un modello È Elisabetta II la più grande influencer del secolo. Secondo una recente ricerca, le donne guardano a lei come un esempio, come un modello da seguire.

A cura di Giusy Dente

Di fronte alla regina Elisabetta non c'è influencer che tenga. A quanto pare non regge il confronto l'amatissima Chiara Ferragni, ma neppure Kylie Jenner, che con i suoi oltre 300 milioni di follower su Instagram ha superato le sorelle Kardashian. Secondo un recente sondaggio, è la sovrana inglese 96enne la vera influencer del momento, colei a cui le donne guardano come esempio e modello da seguire.

Elisabetta II influencer del secolo

In Inghilterra sono frequenti i sondaggi che cercano di capire la reputazione della royal family agli occhi dei sudditi. Kate Middleton gode da sempre di ottima considerazione: gli inglesi amano il suo stile, la sua eleganza, vedono in lei la perfetta futura regina. Ma ovviamente è Elisabetta II la più amata: è una donna forte e tenace, che ha saputo fronteggiare ogni tipo di ostacolo nella sua vita, compresi gli scandali che hanno investito la sua famiglia. Mai nulla l'ha scalfita. Nei suoi 70 anni di trono ha visto davvero di tutto e si è confrontata con tutte le personalità più influenti del secolo. È instancabile e dedita alla Corona, continua a portare avanti i suoi impegni nonostante i problemi di salute e benché il duro colpo della morte dell'amato Filippo l'abbia molto provata.

La rivista Good Housekeeping ha condotto un sondaggio nel Regno Unito, proprio in occasione del centenario della regina (che corrisponde anche al centenario della rivista). I risultati sono sorprendenti e rivelando che per il 34% dei lettori la monarca è l'influencer più in vista del momento, la più rappresentativa del secolo in corso. Elisabetta II, dunque, è in Gran Bretagna la donna più apprezzata di tutte, considerata un vero e proprio modello femminile. A seguire: il 21% degli intervistati non ha espresso preferenza, mentre il 13% ha identificato le proprie madri o nonne come i modelli femminili più influenti.

Parlando dei risultati del sondaggio, Gaby Huddart (caporedattrice del di Good Housekeeping) ha dichiarato: "Questa è la più grande indagine sui comportamenti e le preferenze dei lettori che abbiamo mai condotto. La nostra missione era quella di catturare gli sviluppi chiave nella storia, nella cultura e nelle case britanniche, secondo il punto di vista delle donne britanniche. Il sondaggio ha portato alla luce alcune scoperte meravigliose, non ultimo il fatto che la regina Elisabetta II è considerata la più grande influencer della nostra generazione".