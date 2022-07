Elisabetta Gregoraci cambia stile, col bikini di cristalli mostra i nuovi capelli a onde Col nuovo look tempestato di cristalli, Elisabetta Gregoraci ha ammaliato tutti. Nel selfie allo specchio, si nota anche un hair look nuovo.

A cura di Giusy Dente

L'estate di Elisabetta Gregoraci è all'insegna del mare e della musica. La conduttrice sta trascorrendo il tempo libero in spiaggia, rilassandosi al sole. E ovviamente, i suoi look balneari sono sempre trendy. L'abbiamo vista col bikini rosso fuoco impreziosito dalle catene, poi col due pezzi in stile etnico di lusso (costa oltre 600 euro). Nei suoi outfit, vacanzieri e non, i capi griffati non possono mai mancare. Sul versante lavorativo è invece impegnata con Battiti Live, il programma musicale che conduce da diversi anni e che vede protagonisti i tormentoni estivi del momento. Anche in quel caso, sul palco si distingue sempre per femminilità, con un abbigliamento alla moda in cui dà prova di conoscere perfettamente le tendenze del momento. Tra un impegno e l'altro, ha stuzzicato i fan con una foto scattata presso il Teatro Franco Parenti.

Elisabetta Gregoraci, selfie in camerino

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social: ama condividere le sue giornate con fan e follower. Li porta con sé nei vari spostamenti, nei vari impegni: set fotografici, eventi, prove trucco, red carpet. Prima di ripartire alla volta di una destinazione misteriosa (era in aeroporto) la conduttrice ha fatto tappa al Teatro Franco Parenti di Milano. Con un selfie allo specchio realizzato in camerino ha mostrato il suo outfit, con tanto di nuovo hair look.

La 42enne di solito porta la chioma liscia: nelle nuove immagini, invece, ha una capigliatura mossa dalla radice fino alle punte, capelli effetto beach waves che d'estate sono sempre un must. Quest'anno però sembra che assisteremo anche al ritorno dell'effetto frisè: se ne è lasciata conquistare anche Belen Rodriguez. Il completo che indossa la conduttrice mette in mostra il suo fisico tonico e scolpito: il reggiseno è tempestato di cristalli, come la gonnellina color oro con balza inferiore.

L'ha alternata a un'altra microgonna in argento, a effetto rete. Calze a rete e gioielli, per completare il tutto. "Bellissima giornata, ho condiviso emozioni con delle persone stupende – ha scritto – e poi c'eravate voi pubblico che avete reso più magico il tutto. Grazie".