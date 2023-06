Elisabetta Gregoraci cambia look e punta sulla chioma voluminosa e i capelli ricci Nuovo hair look per Elisabetta Gregoraci, che ha stupito i fan con dei capelli ricci morbidi e vaporosi.

A cura di Giusy Dente

Con l'arrivo dell'estate c'è chi ama stravolgere completamente il look, chi è fedele alla propria chioma di sempre, chi dà una rinfrescata al proprio hair style, rinnovando il colore o magari con un taglio nuovo, di tendenza. Elisabetta Gregoraci negli anni non ha mai azzardato drastiche trasformazioni: ama i suoi capelli scuri, elemento caratteristico della tipica bellezza mediterranea. Negli anni ha optato per sfumature più tendenti al corvino o per sfumature caramello più chiare, perfette soprattutto con l'abbronzatura. Il suo must sono sicuramente i capelli lunghi, li ha sempre portati così sin dall'inizio della carriera, alternando periodi con e senza frangia. Però ha sperimentato anche sia il liscio che il riccio.

Elisabetta Gregoraci coi capelli ondulati

Elisabetta Gregoraci testimonia sui social la sua quotidianità, soprattutto la vita pubblica da showgirl. Si mostra agli eventi e alle sfilate, alle prese coi fitting e le prove trucco, sul set televisivo e durante gli shooting fotografici. Di recente è stata molto in giro. L'abbiamo vista a Cannes assieme a Flavio Briatore, a un party: look verde menta e capelli lisci. Poi si è recata al GP di Monaco assieme al figlio Nathan Falco Briatore e all'ex marito, con un trendy look griffato dai richiami anni Duemila e i capelli leggermente mossi. Poi la 43enne è tornata in Calabria per alcuni impegni di lavoro, ma ne ha approfittato per fare visita anche agli amati nonni.

Qui ha foggiato nuovamente una chioma appena appena ondulata. Poi la showgirl ha stupito fan e follower con un hair look decisamente diverso. Non ha svelato precisamente il progetto, ma ha ammesso di essere felice e soddisfatta del lavoro, forse uno shooting fotografico. Elisabetta Gregoraci si è prestata alla trasformazione: ha esibito una chioma leonina vaporosa con ricci definiti e morbidi.