Elisabetta Gregoraci torna in Calabria: per la reunion di famiglia indossa il tubino griffato Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria per alcuni impegni lavorativi e ne ha approfittato per fare visita alla famiglia. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo elegante e sofisticata in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci sembra non fermarsi mai e, dopo aver partecipato al Gran Premio di Monaco, è volata in Calabria, la sua terra natale, lasciando il figlio Nathan Falco a casa. Perché lo ha fatto? Per alcuni impegni professionali col collega Alex Belli (col quale ha partecipato a una serata di gala organizzata dal brand Le Lune) e ne ha approfittato per fare visita alla sua famiglia. Ha incontrato il papà e i nonni, non potendo fare a meno di documentare ogni singolo dettaglio di questa reunion di famiglia sui social. Sarà perché poco prima aveva incontrato i fan o perché semplicemente voleva rendere la serata speciale, ma la cosa certa è che non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile.

Il look dark di Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci l'estate 2023 è ufficialmente cominciato e a dimostrarlo è stato il suo recente look in satin con gonna e reggiseno coordinati. Ora è tornata a sorprendere in fatto di stile e di sicuro sarà di ispirazione per tutte coloro che vogliono essere super trendy nelle prossime serate calde. Ha puntato tutto sulla Maison italiana Dolce&Gabbana, sfoggiando uno degli abiti della collezione Ciao Kim, quella realizzata in collaborazione con Kim Kardashian per la Primavera/Estate 2023. Ha scelto un capo dall'eleganza senza tempo, il tubino nero, ma declinato in una versione iper sensuale, ovvero in raso e con il bustier strapless a effetto corsetto.

Elisabetta Gregoraci in Dolce&Gabbana

Perché l'abito di Elisabetta Gregoraci ha l'etichetta

Il tubino è contraddistinto da un'etichetta con la data 1991-92, il simbolo del fatto che si tratta di un capo iconico della Maison che è stato rivisitato in chiave moderna. Per completare il tutto Elisabetta Gregoraci ha scelto una cascata di collane a catena decorate con perle e croci nere, mentre ai polsi ha sfoggiato gli immancabili bracciali preziosi in oro e diamanti.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci col look sportivo: la tuta griffata costa quasi 1500 euro

Elisabetta Gregoraci all’evento in Calabria

Capelli sciolti e lisci, make-up curato nei minimi dettagli e tacchi a spillo: il ritorno a casa della showgirl è stato all'insegna del glamour. "Famiglia…Dove la vita comincia e l'amore non finisce mai. Nonna Elisabetta, nonno Nino e papà Mario, parte della mia adorata famiglia", sono state queste le parole che Elisabetta ha dedicato alle persone più importanti della loro vita.