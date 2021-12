Elisabetta Gregoraci cambia look: ora ha i capelli ondulati e con lo shatush caramello Elisabetta Gregoraci ha cambiato look, lo ha fatto per un nuovo shooting all’insegna del glamour. Ha detto addio al colore di capelli “unico”, ha optato per uno shatush sui toni del caramello che si preannuncia il must-have dell’inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci non smette mai di sorprendere i fan e, sebbene al momento preferisca rimanere lontana dalla televisione, è sempre super attiva nel mondo dello spettacolo. Come se non bastasse, documenta tutti i suoi impegni quotidiani sui social, mostrandosi sia alle prese con il figlio Nathan Falco Briatore, con il quale condivide la maggior parte delle sue giornate, che sul set di innumerevoli shooting fotografici. Nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole cambiando look in modo drastico: sebbene non abbia detto addio al castano, il suo colore naturale, appare decisamente trasformata rispetto al solito.

Il nuovo hair look di Elisabetta Gregoraci

Al motto di "On set…Shooting day", Elisabetta Gregoraci ha rivelato il suo nuovo hair look. Sarà perché voleva portare un tocco di novità alle feste o perché semplicemente aveva il desiderio di rivoluzionare la sua immagine, ma la cosa certa è che ha detto addio al colore di capelli "unico". Sebbene sia rimasta fedele al castano scuro, la sua nuance naturale, ha aggiunto delle adorabili sfumature caramello. Per la precisione ha optato per uno shatush, il colore parte da metà chioma e diventa sempre più chiaro fino alle punte, mentre le radici rimangono scure, così da dare vita a un effetto super elegante. L'altro dettaglio che l'ha fatta apparire diversa? Ha puntato su una piega ondulata piuttosto che extra liscia.

Elisabetta Gregoraci con i capelli scuri

Lo shatush di Elisabetta Gregoraci è il must-have dell'inverno

Lo shatush di Elisabetta Gregoraci è una versione rivisitata rispetto all'effetto sfumato che andava di moda qualche anno fa. Il motivo? Lo stacco tra i due colori è decisamente meno netto, il passaggio da una nuance all'altra avviene in modo graduale e le tonalità scelte sono più morbide. A chi sta bene? Praticamente a tutte le more, visto che permette di osare con il biondo ma senza stravolgere il proprio colore naturale. Se si hanno i capelli biondi, naturalmente, il degradé riesce a "esprimersi" al meglio ma, quando si ha una chioma corta o media, si possono utilizzare anche delle semplici extension più chiare, così da non stressare affatto i capelli con una tintura aggressiva.