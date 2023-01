Elisabetta Gregoraci a Firenze veste griffata: l’abito fasciante costa quasi 2mila euro Elisabetta Gregoraci è a Firenze per il Pitti Uomo 2023 e sui social documenta tutti i suoi impegni quotidiani. Ieri sera è andata a cena in un ristorante che è anche galleria d’arte e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver trascorso le vacanze di Natale tra il resort di Flavio Briatore in Kenya e le meravigliose spiagge di Dubai. L'avevamo lasciata a Montecarlo alle prese con uno shooting fotografico col figlio Nathan Falco e oggi la ritroviamo a Firenze per Pitti Uomo 2023, l'atteso evento di moda che anticipa le sfilate della Fashion Week milanese. Già qualche giorno fa aveva preso parte a un evento che si è tenuto nel capoluogo toscano in occasione della manifestazione e aveva sorpreso tutti con un audace look animalier. È stato nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile e di lusso: ecco cosa ha indossato.

Elisabetta Gregoraci col minidress fasciante

Ieri sera, quando gli eventi di Pitti Uomo 2023 sono terminati, Elisabetta Gregoraci si è concessa una cenetta in uno dei locali più esclusivi di Firenze, l'Atelier De' Nerli, che, oltre a essere un ristorante, è anche una galleria d'arte e artigianato. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look capace di mixare sensualità e glamour? A rivelare l'outfit è stata lei stessa con un selfie social, nel quale si è immortalata poco prima di uscire nello specchio della sua camera d'albergo con indosso un minidress fasciante, un modello logato, corto e aderente che le ha permesso di mettere in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Abito Balmain

Chi ha firmato l'abito di Elisabetta Gregoraci

Gli appassionati di moda di sicuro avranno riconosciuto il logo stampato all-over: si tratta di un tubino di Balmain, per la precisione il modello beige e nero decorato con l'iconico motivo Monogram. Ha lo scollo rotondo, le maniche lunghe e le spalline imbottite che danno vita a un effetto a punta. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.689 euro. Per completare il tutto la Gregoraci ha scelto un paio di collanti velati e degli stivali cuissardes alti fin sopra alla coscia. Capelli sciolti e ondulati, trucco che ha messo in risalto lo sguardo profondo e bracciali d'oro e diamanti a cui non rinuncia mai: Elisabetta non sembra avere rivali quando si parla di griffe.

