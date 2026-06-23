Elisabetta Canalis torna in Tv a Tu Si Que Vales con abito Versace del ’93 (già indossato da una cantante a Sanremo)

Elisabetta Canalis torna in Tv alla conduzione, insieme a Belén Rodriguez, della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Torna in grande stile sfoggiando una serie di look molto particolari, tra cui spicca un abito del 1993 di Gianni Versace che abbiamo già visto indosso a una nota cantante italiana.

Elisabetta Canalis torna in Tv, sarà conduttrice insieme a Belén Rodriguez della nuova edizione di Tu Si Que Vales al posto di Giulia Stabile, ormai presenza fissa nel corpo di ballo che accompagna il tour di Rosalia. C'è grande attesa per l'arrivo dell'ex velina in prima serata, soprattutto c'è grane attesa per vedere riunito il duo di conduttrici che avevano contribuito al successo di ben due edizioni di Sanremo. Nel 2011 avevano entrambe affiancato Gianni Morandi, mentre nel 2012 erano tornate sul palco per sostituire nelle prima serate Ivana Mrazova, dopo che quest'ultima aveva preso una pausa per problemi di salute. I fan di due delle donne più amate dello star system italiano non vedono l'ora di vederle nuovamente sul palco al timone di uno show in prima serata. Come molti sanno, Tu Si Que Vales viene registrato mesi prima della messa in onda e, sia Canalis che Rodriguez, hanno già condiviso sui propri profili Instagram alcuni scatti da cui possiamo avere una preview dello stile scelto per il programma di Canale 5. Belén Rodriguez inizia la sua avventura nello show di Maria De Filippi con un primo abito corto di Feners, con stampa sui toni del marrone e del turchese. Elisabetta Canalis, punta invece su modelli mono colore, scegliendo tonalità più scure e neutre, alternate a linee pulite e a dettagli sexy come spacchi e maxi scollature.

Elisabetta Canalis con abito vintage di Versace

L'abito disegnato da Gianni Versace

Dagli scatti pubblicati sul profilo ufficiale di Elisabetta Canalis si intravede un primo abito indossato negli studi di Mediaset, si tratta di un vintage dress Versace, che fa parte della collezione Primavera/Estate 1993 della Maison. La conduttrice sceglie dunque un vestito iconico di Gianni Versace e risalente agli anni di massima creatività del marchio. Nella sfilata Versace Spiring/Summer '93, oltre al vestito nero, calcarono la passerella, indosso a top model come Naomi Campbell, abiti con stampe psichedeliche, accostamenti audaci di colore come il verde acido e il rosso e mix inaspettati tra ghirigori barocchi e polka dots, tutti disegni, print e dettagli che diventeranno icone del brand e che verrano poi ripresi negli anni della direzione creativa di Donatella Versace.

L’abito di Gianni Versace sulla passerella Primavera/Estate 1993

Tornando all'abito scelto da Canalis, potremmo descriverlo come un modello essenziale eppure complesso nella costruzione delle forme. E' infatti impreziosito da dettagli drappeggiati che arricchiscono le coppe sulla scollatura e i lati del corpetto aderente. Questi inserti sono poi sottolineati con applicazioni di tessuto tono su tono, le quali contribuiscono a disegnare la silhouette scultorea. Il corpetto prevede poi spalline asimmetriche, più strette all'altezza del seno e che vanno pian piano ad allargarsi fino a coprire la spalla creando un particolare effetto sinuoso.

Elisabetta Canalis nel backstage di Tu Si Que Vales

La gonna lunga dell'abito ha due maxi spacchi laterali. Piccola curiosità: lo stesso abito era stato indossato da Clara per la presentazione del suo brano sul palco di Sarà Sanremo nel dicembre del 2024. L'outfit di Canalis è completato con bracciale e orecchini in oro bianco e diamanti e con un collier dalla trama a catena. Ai piedi della conduttrice spuntano un paio di sabot in vernice nera di Le Silla, che lasciano il tallone nudo, con tacco a spillo, punta stretta e scollatura a V sul collo del piede.

L’abito strapless di Elisabetta Canalis per Tu Si Que Vales

Il vestito strapless per Tu Si Que Vales

Non solo nero e spacchi chilometrici, Elisabetta Canalis sceglie anche un abito molto diverso per un'altra puntata dello show. Il secondo look rivelato sui social prevede un tubino in pelle color burgundy a effetto semi lucido e lungo fino alle caviglie. Questo modello non ha decori particolari ed è caratterizzato solo da un bustier strapless che lascia le spalle nude e da cuciture verticali sul corpetto che ricordano le stecche di un corsetto. Qui Canalis riduce all'osso gli accessori, indossando solo un sottile filo d'oro al collo e tennis di diamanti al polso, mentre per l'hairstyle sceglie un raccolto laterale con onde in stile retrò.